Fredy Guarín: "Soy alcohólico, había perdido mi dignidad y me tuve que internar"

Fredy Guarín desde hace algunos años se alejó de su vida como futbolista profesional, luego de su salida de Millonarios por problemas personales. En redes sociales muchos de sus seguidores y amantes del fútbol en Colombia mostraban su preocupación por la forma en la que apareció en algunos videos, al parecer pasado de tragos.

Por eso, en entrevista con 'Semana', el propio exjugador boyacense confesó que sí tiene problemas con el alcohol y contó los dramas que ha vivido en su vida en los últimos años.

Fredy Guarín y su problema con el alcohol

"Ciento por ciento. Soy alcohólico, lo reconozco y soy un adicto en recuperación. Pero aprender es de gran motivación", dijo inicialmente el talentoso exfutbolista del Inter, Porto, entre otros.

Además, Fredy Guarín mencionó que desde hace muchos años las personas le preguntaban por eso y más por los constantes problemas que esto le generó a nivel personal, profesional y hasta familiar.

Publicidad

"En algún momento lo tenía que explicar, no es una obligación, pero sí hay gente que tiene un cariño enorme por Guarín como familiares, hinchas, clubes y quiero decirles que la verdad fue que me desvié. Mi decisión fue aferrarme al alcohol. Cometí muchos errores, tomé malas decisiones, herí a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, a mi círculo social y familiares porque el alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes", contó el 'Guaro'.

Fredy Guarín Instagram de @fguarin13

Acá más declaraciones de Fredy Guarín:

Publicidad

*El presente de Fredy Guarín

"Estoy feliz, no me cambio por nada en el mundo. Estoy viviendo el día a día, tranquilo y proyectado. Estoy plenamente en paz y con muchas ganas de poder vivir la vida de una persona normal, que se levanta, entrena, trabaja, llega en la noche a la casa y descansa".

*Las dudas tras dejar el fútbol

"Cuando me retiro del fútbol, y más en la forma como me retiré, quedé con esa sensación de ¿qué hago ahora? ¿Qué me pongo a hacer? Lo mío fue durante 20 años entregarme al fútbol y es lo que yo sé hacer. Tampoco me preparé para otras cosas. Quedé como desamparado y tomé decisiones que no fueron buenas. Me tocó aprender. Vuelvo atrás para recordar lo malo que hice, impulsarme para adelante y seguir llevando la mejor vida".

*Los problemas con el alcohol, desde hace años atrás

"Yo fui alcohólico social durante varios años y estando activo en el fútbol. Ahí empezó mi proceder y tomé malas decisiones. Cuando salí de Millonarios fue el punto más profundo que toqué porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental".

*El momento en el que tuvo que pedir ayuda

"Llegó un punto donde ya no podía más seguir con esa forma de vida y me tocó pedir ayuda porque lo intenté varias veces, pero había recaído. Me tocó rendirme y entregarme a mi ser superior, a unos profesionales con los que estoy trabajando para poder remediar muchas cosas. Recuperar la confianza tanto mía, como la de mis hijos, la de mis familiares. Proyectarse y aceptar fue lo principal. No podía solo y me dejé ayudar. Estoy en ese proceso. Con toda seguridad le puedo decir que este es el definitivo. Ya le toqué la puerta al diablo y no es lo mejor".