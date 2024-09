¿A cuánto goles está Dayro Moreno del récord de Falcao García y Víctor Aristizábal?

Tras un frenético partido entre Once Caldas y Deportivo Cali, el cual finalizó con un 4-1 a favor del 'blanco blanco', Dayro Moreno volvió a brillar, pues fue él la máxima estrella del partido marcando un doblete que significó tanto en lo colectivo, como en lo individual.

Si bien los dos goles marcados en Palogrande ratificaron al Once Caldas como el líder absoluto del escalafón de la Liga BetPlay, también sirvieron para acercase al récord que actualmente pertenece a Víctor Hugo Aristizábal y Radamel Falcao García, de ser los máximos goleadores colombianos en la historia del fútbol.

Así las cosas, con la actuación que tuvo esta tarde del sábado 14 de septiembre, el tolimense logró llegar a la suma de 341 tantos, una cifra digna de los mejores delanteros, no solo de nuestro país, sino también a nivel internacional, pues no más el hecho de tener tres dígitos en las cifras de goleo es algo más que destacable.

Dayro Moreno en acción de juego con el Once Caldas, contra el Deportivo Cali Foto: Colprensa

Por consiguiente, ahora con esa suma de tantos en su haber, se encuentra a solo cinco anotaciones de convertirse, junto con el 'tigre' y 'Aristi', en los máximos goleadores colombianos a nivel histórico y se encuentra a seis de obtener dicho récord en solitario.

De hecho, varios han sido los que aseguran que, lo más probable es que Dayro se quede con este especial reconocimiento, debido a que, pese a su edad (38 años), sigue más que vigente y una muestra de ello fue lo hecho contra el Deportivo Cali, equipo que, si bien no está pasando por los mejores momentos, es considerado uno de los grandes equipos del Fútbol Profesional Colombiano.

¿En qué equipos ha jugado Dayro Moreno?

Dayro Moreno festejando un gol con el Once Caldas, por Liga. Foto: X de Once Caldas.

Dayro Moreno ha tenido una carrera profesional diversa a través de varios equipos internacionales. Comenzó en el Once Caldas en 2003, luego tuvo una breve etapa en el Athletico Paranaense en 2007, seguido por el Steaua Bucarest en Rumania hasta 2009. Regresó al Once Caldas en 2010, antes de jugar en Tijuana en México en 2011. Su carrera continuó con estancias en el Junior, Millonarios, y un segundo paso por Tijuana. En 2017, se unió al Atlético Nacional, seguido por Talleres en Argentina. Después, pasó por Oriente Petrolero y Atlético Bucaramanga. Desde 2020, ha regresado al Once Caldas, donde sigue jugando.

¿Cómo le fue a Dayro Moreno en la Selección Colombia?

Dayro Moreno y Falcao García, en la Selección Colombia Foto: AFP

El tolimense debutó con el combinado nacional de mayores el 1 de enero del 2006 con apenas 20 años. Sin embargo, su primer gol data del 21 de noviembre del 2007 cuando anotó el gol de la victoria 2-1 sobre Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. De ahí en adelante fue convocado de manera intermitente en 2008, 2010, 2011 y 2016. En total, disputó 32 partidos con la camiseta 'tricolor', en los cuales marcó tres anotaciones, dio tres asistencias y fue amonestado en apenas dos ocasiones.