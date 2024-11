A Efraín Juárez le sacaron la rabia en rueda de prensa de Nacional; tranquilo, profesor

Atlético Nacional perdió 1-0 con el Deportes Tolima en la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2024-II y Efraín Juárez se vio molesto en rueda de prensa y hasta se enojó por la pregunta de un periodista.

Varios de los habituales titulares de los ‘verdolagas’ no estuvieron en este compromiso, como Edwin Cardona, William Tesillo, Alfredo Morelos, entre otros, y el estratega mexicano puso una nómina con jugadores que no son inicialistas regularmente, a pesar de aún tener opción de luchar por ser cabeza de grupo en los cuadrangulares.

Por eso, en la rueda de prensa post partido, a Efraín Juárez le preguntaron su argumento para poner tantos futbolistas que no venían siendo titulares.

“Yo no tengo nóminas alternas, tengo 26 jugadores, es una falta de respeto que me pregunten esas cosas, es simple. Es Atlético Nacional y no hay alterna, vine con lo mejor”, contestó de forma tajante y visiblemente enojado el estratega del equipo paisa.

Publicidad

Para este encuentro que perdieron los ‘verdolagas’ 1-0 con Tolima, con el solitario gol de Brayan Gil Hurtado, aparecieron como inicialistas Yeicar Perlaza, Pablo Ceppellini, Kevin Viveros, Juan José Arias, entre otros.

Efraín Juárez, entrenador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

Con ese resultado, Atlético Nacional terminó en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2024-II, con 32 puntos, a cinco unidades del líder que fue Independiente Santa Fe.

Publicidad

Ahora, los dirigidos por Efraín Juárez deberán alistarse para comenzar el cuadrangular A del fútbol colombiano, donde se medirán a Santa Fe, Millonarios y Pasto.

#LigaBetPlayDimayor 2024-II.

Tolima 1 - Nacional 0.

REACCIONES . . .

¿Por qué una nómina tan alterna, cuando la idea era ir por el punto invisible? Efráin Juárez, DT @nacionaloficial responde...



Y ustedes, ¿qué opinan?..



Suscríbete a nuestro canal en YouTube... pic.twitter.com/9MyzUEWeSP — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) November 15, 2024

Acá más declaraciones de Efraín Juárez, técnico de Atlético Nacional:

*Nacional, con objetivos claros

“Uno de los objetivos era estar en el cuadrangular, una idea clara de juego, hoy estamos peleando los dos torneos, tanto la copa, como la liga en el cuadrangular. Vamos paso a paso, partido tras partido, y de ahí las expectativas serán las que decidamos o que pongamos al inicio. Todos tienen las mismas posibilidades, empiezan con cero puntos, más allá de lo que hiciste bien o dejaste de hacer durante las 19 fechas. Ojalá hagamos un buen cuadrangular para pelear lo mas importante que es el titulo”.

*Buen rendimiento grupal

“Nunca individualizo, nunca hablo de un solo jugador, el rendimiento del equipo fue bueno, hay cosas por mejorar, fuimos a buscar el arco, dos equipos que juegan bien al fútbol, no hay reproche, hay que evaluar, ver para adelante y que podemos mejorar”.

Publicidad

*Tolima, un duro rival

“Sabíamos que los objetivos es pelear en los dos torneos, el Tolima estará peleando también, es importante, con una idea clara de juego, dos equipos que siempre van adelante. Dimos todo, fuimos totalmente al ataque y por circunstancias no nos alcanzó”.