"Los que hablan por redes son noveleros, el hincha verdadero del América fue el que vino"

En la noche de este jueves 14 de noviembre se disputó la última jornada del 'todos contra todos' de la liga Betplay, teniendo varios partidos que definían descenso, clasificados y hasta la cima del campeonato nacional . Entre estos, el duelo entre América de Cali y Once Caldas , con el cuadro vallecaucano con la obligación de ganar para mantenerse en lo más alto.

A pesar de que el América ganó, gustó y goleó al club 'Blanco blanco', el apoyo de la hinchada 'escarlata' no fue como se esperaba para el importante partido, causando molestia en miembros del cuerpo técnico, que en la rueda de prensa posterior a la importante victoria, tildaron a los hinchas de "noveleros" por sólo ir al estadio cuando los resultados están a favor, afirmando que el verdadero hincha es el que fue al Pascual Guerrero en esta jornada final.

El América de Cali no pudo hacerse con la cima del campeonato debido a la victoria de Independiente Santa Fe, que finalizó líder por diferencia de gol, destronando a los 'Diablos Rojos' de la cima del torneo luego de dominar en gran parte del mismo, debido a que antes de enfrentar a Once Caldas, firmaban una racha de 7 partidos sin conocer la victoria, siendo 2 por Copa y 5 por liga Betplay, a pesar de eso quedaron en la segunda casilla, consiguiendo ser cabeza de grupo en cuadrangulares y el 'punto invisible'.

En la rueda de prensa el histórico exjugador del América de Cali, actual asistente técnico del uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva y jugador con más partidos en la historia del club, Alexander Escobar , se vio bastante molesto con la hinchada por su poca asistencia al estadio.

Alex Escobar, técnico interino del América de Cali.

"Yo, que soy de 'Hueso Rojo', me duele que el hincha no venga, porque todo el campeonato estuvimos de primeros y terminamos de primeros. Y a la gente que habla por las redes, que al final no son hinchas, son detractores de la institución, quiero mandarle un recadito: el hincha verdadero fue el que vino hoy", aseguró el miembro del cuerpo técnico.

De igual manera, el futbolista, que acumuló más de 500 partidos con la camiseta 'Escarlata', tildó de "Noveleros" a los hinchas que sólo hablan por redes sociales, pero que seguramente irán al estadio el próximo domingo 17 de noviembre, cuando reciban al Atlético Bucaramanga por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Betplay.

"Esperamos que, como son noveleros, ojalá vengan el domingo, ¿no?", continuó de manera sarcástica Alex Escobar, que también se tomó el tiempo el tiempo de analizar lo que fue el partido contra Once Caldas y el hecho de finalizar en lo más alto de la tabla, pese a no ser líderes.

América y Once Caldas se enfrentaron en el Pascual Guerrero en la fecha 19 de la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

"Muy contentos por este triunfo importante, ante un gran rival como Once Caldas. El equipo hizo un gran trabajo, con un módulo diferente, y al final salieron las cosas, ¿no? Agradecerle a Dios por este triunfo y por el primer objetivo, vuelvo y reitero, de terminar primeros durante todo el campeonato", finalizó el 'Pibe del barrio Obrero', como se le conoce al exjugador.

Vea acá las polémicas declaraciones de Alexander Escobar:

⚠️🚨 FUERTE MENSAJE de Alex Escobar, AT del América de Cali a sus HINCHAS:



😳 “Me duele que el hincha no venga, pero los que comentan por redes son detractores, son noveleros y ojalá nos apoyen el domingo.”



pic.twitter.com/rICmmHr31d — Toque Sports (@ToqueSports) November 15, 2024