A qué hora se juega HOY Millonarios vs. Once Caldas y dónde ver EN VIVO por TV; fecha 13 de Liga

Millonarios recibe al Once Caldas este martes 13 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en un nuevo y decisivo reto, esta vez en el partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, en el único partido que falta por jugarse de esta fecha. El conjunto 'embajador' afronta este compromiso en condición de local con una gran exigencia de sumar tres puntos vitales para no complicar su puesto entre los ocho clasificados.

En lo que va del certamen del fútbol colombiano, Millonarios llega al compromiso frente al conjunto 'blanco blanco' luego de igualar 1-1 con Fortaleza, en el estadio de Techo, el jueves de la semana pasada. En dicho encuentro, los azules fueron criticados ya que se les escapó la victoria en los últimos minutos.

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En este momento y antes de jugarse el partido de esta noche, los dirigidos por Alberto Gamero se ubican en el sexto puesto de la tabla general con 22 puntos, en catorce encuentros disputados. Mientras que el Once Caldas se ubica en la casilla número 10, con 16 unidades en trece cotejos.

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La convocatoria de Millonarios para enfrentar a Fortaleza por Liga BetPlay II:2026:

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Arqueros: Javier Burrai y James Aguirre.

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Defensores: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Mediocampistas: Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Stiven Vega, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza.

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Delanteros: Andrey Estupiñán, Leonardo Castro, Julián Angulo y Sebastián Mosquera.

Francisco Chaverra salió de la convocatoria por la expulsión sufrida en el partido anterior frente al Fortaleza. En lugar del jugador ex-Medelliín, se encuentra Julián Angulo.

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Millonarios vs. Once Caldas, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Liga BetPlay II-2026

Día: Martes 13 de octubre del 2026.

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Jornada: Fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026.

Horario: 8:30 p.m. (Colombia).

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Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá).

Árbitro: José Fernando Bautista (Tolima).

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Transmisión por TV: Win +