Alberto Gamero habló de la salida de Yuber Quiñones: "Disputamos una final y primero está el equipo"

En la noche de este jueves 18 de enero, Junior de Barranquilla superó a Millonarios por marcador de 1-0, con un gol de penalti de Carlos Bacca, en el partido de ida de la Superliga del fútbol colombiano. Y, tras el final de este encuentro, Alberto Gamero, técnico del equipo bogotano, atendió los medios de comunicación en un rueda de prensa que se realizó en el estadio Metropolitano.

"En el primer tiempo competimos muy bien. Jugamos un mano a mano y también tuvimos la osadía de atacarlos en su estadio. Sin embargo, en el segundo tiempo Junior estuvo mejor y nosotros perdíamos el balón muy fácil. dimos muchos pases malos y tampoco contamos con la 'chispa' de la primera mitad. Al final, mi equipo se refugió en zona defensiva porque el contrario lo generó. Todavía nos queda el partido de regreso y espero que podamos revertir el resultado", empezó diciendo el estratega del elenco albiazul.

Además, se refirió a las sustituciones de David Macalister Silva, Luis Paredes y Yuber Quiñones.

"Vamos a esperar lo que suceda con Silva y Paredes. Los dos salieron con molestias. En el caso de Quiñones, son cosas que pasan en el fútbol. Disputamos una final y primero está el equipo. Nos dimos cuenta que por el costado de él (Quiñones) llegó más el rival. Cuando anularon el penalti, entendí que era mejor defendernos que atacar por ese lado", agregó.

Publicidad

Danovis Banguero en acción de juego con Millonarios. Atento en el fondo está José Enamorado, del Junior. @MillosFCOficial

Por otro lado, habló de la posibilidad de contratar a un jugador que se desempeñe en la función de extremo.

"Es un tema que se debe evaluar, pero yo no me puedo quedar de brazos cruzados hasta que llegue un extremo. Por eso, debo ayudar a mejor a los jugadores que tenemos actualmente en esa posición. Tampoco considero que hayan jugado un mal partido los futbolistas que estuvieron ocupando ese lugar. Incluso, por momentos me parece que controlamos a los extremos de ellos. Eso sí, en ningún momento ni yo y menos los directivos hemos dicho que ya no vienen más refuerzos", mencionó.

Publicidad

Finalmente, se refirió a los aspectos que deben mejorar sus dirigidos para lo que viene.

"Vamos a mejorar a la definición, el volumen de ataque porque eso es lo que buscamos día a día. Además, en la zona defensiva también hay que corregir un par de cosas (...) Millonarios es un equipo grande y también se ha acostumbrado a ganarle a los equipos grandes", concluyó.

¿Dónde se jugará la final de vuelta de la Superliga?

El partido decisivo de la Superliga se jugará el próximo miércoles en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.