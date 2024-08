Alberto Gamero: "Los goles que nos hacen son errores nuestros, más que virtud de Águilas"

Poco después de caer en Sincelejo frente a Águilas Doradas, por 2-1, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y dio su análisis del compromiso y presente de Millonarios, que, luego de la derrota, está fuera del grupo de los ocho.

Enfatizando en la secuencia de errores, que fueron muy bien aprovechados por el cuadro local, el estratega ‘embajador’ dio las respuestas al porqué de la caída en el estadio Arturo Cumplido Sierra: “Indudablemente, sin quietarle mérito al rival, que fue un buen rival, Millonarios vino a competir, a buscar el partido, pero nos equivocamos dos veces y nos hicieron dos goles, al margen del buen partido que hizo Águilas”.

“Siento que los dos goles son más desconcentración que virtud del contrario y nos pasa eso, no hay salvación. Nosotros lo intentamos con variantes para ir a pisar más el área contraria, sin embargo, no lo logramos y creo que ahí también pasa por el trabajo de Águilas”, agregó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Acción de juego en el duelo entre Águilas Doradas vs. Millonarios, por Liga. Foto: X de Millonarios.

Sumado a eso, el entrenador ‘albiazul’ se refirió a una dinámica del equipo en los últimos juegos, que todavía no ha podido descifrar, a pesar de ser algo que ya está charlado con el grupo: “Nosotros hablamos mucho, lo miramos en video, de por qué hacíamos un gol y no seguíamos, eso se los comentaba. Por qué no seguimos enfocados en que vamos empatados y vamos en busca del otro, pero repito, a veces hay desconcentraciones, el rival por más bien que esté jugando, pero un gol como el que nos hacen les da vida, les da entusiasmo”.

Publicidad

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Cuál cree que es el problema de Millonarios?

“Lo de nosotros es la parte mental, lo que tenemos que trabajar para ser más fuertes, hay que ser receptivos y autocríticos porque estamos cometiendo errores”.

Publicidad

¿Le preocupa la falta de creación ofensiva de cara al arco rival?

“Es una realidad, hemos ensayado con todas las estructuras que podemos montar, aparte que hay un punto para crear opciones de gol y es tener buena posición de balón, pero ese es el error que estamos cometiendo. Antes teníamos posesión de balón, por lo menos llegábamos y la botábamos. Pero ahora no estamos llegando y eso va o nos lleva a la inseguridad que tiene el equipo”.

“Los primeros quince minutos vimos un equipo que intentaba tener la pelota, veía al equipo más suelto, pero luego caímos a las equivocaciones y ahí se desparrama, cae en el bache y no tiene reacción. De todas maneras, yo vi que el equipo por momentos se paró bien en la cancha”.

Leonardo Castro en duelo contra Águilas Doradas, por Liga. Foto: X de Millonarios.

¿Qué buscaba con las sustituciones?

“Nosotros no estábamos teniendo el balón, yo quería un poco más presencia ofensiva, por eso hice los cambios, es que no estábamos ni llegando. Hubo un momento en el que no estábamos llegando, ni teníamos la pelota, pero estábamos defendiendo bien. Si tenemos dos delanteros tendríamos que buscar los extremos para que desborden o cambiar la estructura como hemos hecho varias veces, pero yo vi que no teníamos el balón”.