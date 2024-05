Pablo Peirano: “En Santa Fe no hay presión, hay motivación y ganas de quedarnos con todo”

Santa Fe derrotó 2-0 a La Equidad, sigue ganando en cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I y su técnico, Pablo Peirano, es consciente que están cerca de cumplir el primer objetivo que es meterse en la disputa por el título.

“Lo que tenemos es mucha motivación y seguimos dependiendo de nosotros mismos. Presión no, tenemos es ambición y ganas de quedarnos con todo y así iremos a ese partido”, afirmó de entrada el estratega uruguayo sobre lo que se viene para el equipo contra Tolima en la última fecha.

Luego, Pablo Peirano mencionó que desde la parte psicológica su Santa Fe está más que listo para enfrentar lo que se avecina.

“Destaco la capacidad de cada partido presentarse de esta manera, para competir, todos juntos, el equipo es humilde y siempre se brindan con el esfuerzo máximo. Mentalmente estamos preparados siempre, dependemos de nosotros, estamos en Santa Fe. Hay que ir por todo siempre”, aseveró.

Acá más declaraciones de Pablo Peirano, técnico de Santa Fe:

*Análisis del 2-0 sobre La Equidad

“Un partido como habíamos conversado que es difícil, el rival es un buen equipo, no es fácil de convertirle tampoco. Fue un partido parejo, con chances de gol para ambos, pero lo más importante es la contundencia, definir en la áreas, y tuvimos unos pasajes donde también pudimos convertir. El penalti fue sobre el final del primer tiempo y no lo convirtieron, nosotros metimos el segundo y así se fue el tiempo”.

Pablo Peirano, director técnico de Santa Fe, en rueda de prensa tras vencer a Once Caldas. @SantaFe

*La clave del buen momento de Santa Fe

“La clave por nuestra es la forma de trabajar en grupo en cada partido, que es una historia nueva, lo tomamos como una final, es lo que venimos haciendo desde el torneo anterior, entonces eso es lo que nos refleja en el entrenamiento y competencia. Todos los partidos son distintos y Santa Fe tiene la capacidad de resolver ese tipo de situaciones que se nos presentan. Presentarse con humildad pero con ambición también de ganar”.

*Reconocimientos para su rival

“Fue un partido táctico, de muchos duelos. También un equipo que hay que felicitarlo, porque sin tener la posibilidad de clasificar a la final se presentó de una manera magnifica, con la pelota estaban más calmos que nosotros por pasajes del partido, le dieron buena circulación. Ya a medida que pasaron los minutos nos soltamos, llegó el gol y sin pasar mucho riesgo”.

*Peirano no estuvo pendiente al partido del Tolima

“En realidad no estaba pendiente al partido de Tolima mientras estaba dirigiendo, solamente en el entretiempo ahí sí me contaron el resultado y cuando terminó el partido, después lo demás estábamos enfocados en nosotros”.