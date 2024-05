Once Caldas inició con ‘pie derecho’ en los cuadrangulares: 2-0 sobre La Equidad

Once Caldas también hizo respetar su casa y de local venció 2-0 a La Equidad en la primera fecha del grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I del fútbol colombiano.

Los goles del equipo de Manizales fueron de Jhon Araujo y Dayro Moreno, para los tres puntos del ‘blanco blanco’.

Este domingo se vio un deslucido equipo de La Equidad, que le costó poner en aprietos a Once Caldas y de visitante no pudo imponer condiciones. Por su lado los locales no comenzaron bien pero fueron efectivos cuando tuvieron opciones de marcar.

De hecho, con un duelo muy equilibrado, al minuto 26 se rompió el cero en el marcador gracias a un buen centro de Juan Pablo Patiño desde la banda izquierda, que encontró en el primer palo al joven Jhon Araujo, quien se estiró, le ganó a un defensor rival y de paso sorprendió al arquero Washington Ortega. ¡Golazo!

Para el segundo tiempo se dio el mismo trámite, pero Once Caldas insistió más y desde el lado de La Equidad hubo algunos chispazos del talentoso Johan Rojas, que generaron unos momentos de peligro para la defensa del ‘blanco blanco’.

Pero al minuto 80 se dio un penalti, que le daría la posibilidad a los de Manizales de ampliar el marcador. ¡Y así fue!

Dayro Moreno, quien pasaba por una sequía de goles con el Once Caldas, ya que no marcaba desde que se convirtió en el máximo goleador del fútbol colombiano, tomó la pelota y desde los doce pasos puso el 2-0 en el resultado y le daba un respiro a su equipo y a él.

Después de eso el experimentado delantero se tomó confianza y con eso tuvo una chance más de anotar, en el tiempo de adición, pero el travesaño le negó otra celebración.

Ficha técnica de Once Caldas vs La Equidad, por la Liga BetPlay 2024-I:

Alineaciones:

Once Caldas: James Aguirre, Juan Pablo Patiño, Jéider Riquett (Yonatan Murillo, Min' 52); Sergio Palacios; Juan David Cuesta; Mateo García; Iván Rojas; Billy Arce (Álvaro Montaño, Min' 85); Jhon Araujo (Alejandro García, Min' 63); Gustavo Torres (Luis Palacios, Min' 86); Dayro Moreno.

DT: Hernán ‘Arriero’ Herrera

La Equidad: Washington Ortega, Daniel Polanco; Bleiner Agrón; Andrés Correa; Juan Mahecha (Kevin Salazar, Min' 46); Johan Rojas; Elan Ricardo; David Camacho (José Lloreda, Min' 46); Kevin Viveros; Amaury Torralvo (Leiner Escalante, Min' 66).

DT: Alexis García

Estadio: Palogrande (Manizales)

Árbitro: Diego Ruiz

Goles: Jhon Araujo (minuto 26) y Dayro Moreno (minuto 82).