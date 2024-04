Alexis García, técnico de La Equidad: "Johan Rojas puede aportar en la Selección Colombia"

Una de las gratas sorpresas en la Liga BetPlay I-2024 ha sido La Equidad. Además de haberse clasificado a los cuadrangulares con fechas de anticipación, tiene la posibilidad de pelear por ser una de las cabezas de grupo. Por eso, Alexis García no cabe de la dicha y así lo expresó este martes 23 de abril, en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Allí, destacó el buen nivel de su equipo, explicó el planteamiento hecho en la victoria 3-2 sobre Deportivo Pasto, donde lo dio vuelta tras ir 0-2 abajo, y, por último, no se guardó ni un solo elogio para Johan Rojas, una de las grandes figuras del equipo 'asegurador'.

¿Dónde estuvo la clave para levantarse y revertir el juego?

"Lo ganamos en la parte anímica. En el intermedio, hubo una charla muy fuerte, haciendo una recomposición táctica y centrándonos en la parte emocional. Eso hizo que el jugador reflexionara y se dieran cuenta de que la zona de confort es mala. Liberamos a Johan Rojas, se metió un extremo y eso hizo que sometiéramos al Deportivo Pasto, retrocediendo mucho en el terreno de juego".

¿Cómo le jugó al Deportivo Pasto en el segundo tiempo?

"Verle a los ojos en el segundo tiempo. A pesar de que tuvimos las opciones más claras en el inicio del partido, después nos confiamos y nos hicieron dos goles. Eso nos sacudió para lo que venía y se dio una charla más de reto que de fútbol".

Publicidad

¿Cuál fue el mensaje en el entretiempo? ¿Qué les dijo?

"El momento no se maneja con suavidad. No acostumbro a decir groserías, pero les digo que estamos para cosas grandes, que no se conformen con solo clasificar, luego tirar el marcador e incluso el borrador al suelo porque no había mucho que hablar, sino de demostrar. Eso es un sentir del momento. Al grupo lo mantengo desde lo anímico".

Alexis García, técnico de La Equidad. COLPRENSA

¿De quién aprendió esa manera de dirigir?

"Teníamos tres entrenadores diferentes: Hugo Gallego, Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez. El primero era reflexivo; 'Pacho' era más bien tranquilo; y el 'profe' Hernán daba 'bolillo' cuando tocaba".

Publicidad

¿Qué se viene ahora en este remate de semestre?

"Aspiramos a lo máximo. Cada partido es una oportunidad y en nuestra institución queremos sumar lo que más se pueda para llegar a grandes cosas. A este equipo le veo la oportunidad de soñar y pensamos que es posible pelear por todo, viendo a la cara a todo mundo. Nadie nos ha humillado".

¿Cómo analiza el presente de Johan Rojas?

"A Macalister Silva y Daniel Cataño, me gusta verlos jugar, pero a Johan Rojas me fascina. Es difícil atajarlo ya. Lo desean tanto que va a ser imposible sostenerlo. Esperamos que nos de todo en este final del torneo. Dios quiera esté en un sitio importante porque tiene demasiado fútbol. Los derechos son de La Equidad".

¿Lo ve en la Selección Colombia?

"Hay que saberlo llevar. Se está volviendo lindo para todo el mundo. Es un chico de barrio que está creciendo. Tiene un espacio donde aportar en la Selección Colombia, pero se va paso a paso. Es alguien con mucha calidad.