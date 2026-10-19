"Alexis Henríquez se emputa*& cuando uno no le daba el balón rápido; eran impresionantes sus pases"

Francisco Nájera fue el nuevo invitado al Anecdotario de Gol Caracol y en una extensa entrevista recreó varios momentos de su paso por Atlético Nacional, el club con el que ganó todo en el fútbol profesional colombiano, más la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El exjugador nacido en Bogotá también describió a varios de los compañeros con los que compartió en la plantilla 'verdolaga' y que tuvieron representativas carreras deportivas en nuestro país e incluso a nivel internacional.

¿Quiénes fueron los mejores defensas que tuvo al lado?

"Felipe Aguilar, con quien aparte nos hicimos muy amigos, compartíamos y me gustaba jugar con él. Obviamente con Alexis Henríquez, el capitán; con Óscar Murillo, quien le cubría a uno todos los espacios. También con Diego Peralta. Fueron muchos, muy buenos jugadores".

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Óscar Murillo era muy rápido, veloz en espacios cortos...

"Sí, 'Muri' era así. Muy veloz, muy bueno en los duelos individuales. Él para perder un duelo era casi imposible. Nosotros decíamos que atravesaba a los jugadores rivales, porque el jugador del otro equipo iba a recibir la pelota y Murillo ya lo estaba pasando por delante, le quitaba la pelota y eso daba continuidad al juego. Era impresionante".

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Hablemos de Alexis Henríquez, hoy asistente técnico de Nacional...

"Era impresionante para encontrar pases que solamente él veía. La conexión, por ejemplo, con Macnelly en un pase que para mí era imposible de hacer, y Alexis lo hacía con una facilidad que uno no entendía. Hay un pase que él estando como defensor central, y el media punta estando en el lugar contrario, pero en un espacio donde un balón llovido, solamente él lo podía controlar. Entonces él me decía: "dámela rápido que tengo el pase listo" Tenía que dársela rápido, tenía que dársela bien o sino se emputaba. Él ya controlaba e inmediatamente ya era el pase que él tenía, de ahí progresábamos y muchas de esas situaciones terminaban en gol".



Con Juan Carlos Osorio como entrenador, ese pase cruzado de Henríquez al carrilero del sector contrario era un arma ofensiva para ustedes...

"Él con un pase superaba a dos o tres jugadores del rival que lo estaban presionando. Siempre tenía la cabeza arriba, él siempre estaba mirando el juego antes de; es algo que yo le digo ahora mucho a los jugadores. Es tener listo el pase, antes de recibir la pelota. Uno ya sabe que la pelota le va a venir, tenga listo el pase. Controla y ya juega, le da mucha fluidez y velocidad al juego".

Francisco Nájera defensor de Atlético Nacional. AFP.