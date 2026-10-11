Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 América vs Medellín EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II HOY
EN VIVO

🔴 América vs Medellín EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II HOY

El Pascual Guerrero se alista para este partidazo de la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano, entre América de Cali y el DIM. No se pierda este duelo.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 11 de oct, 2026
Comparta en:
América de Cali es líder y sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026, tras vencer 3-0 a Alianza
América de Cali es líder y sigue invicto en la Liga BetPlay II-2026, tras vencer 3-0 a Alianza
Colprensa
REFRESCAR
  • 08:04 p. m. - América vs Medellín
    🚨 TITULARES DEL AMÉRICA DE CALI

    • Publicidad

  • 08:03 p. m. - América vs Medellín
    🚨 TITULARES DEL MEDELLÍN

  • 08:02 p. m. - Liga BetPlay
    🕛 A qué hora y dónde ver por TV EN VIVO América vs Medellín

    El duelo será desde las 8:15 p.m. (hora colombiana), en el estadio Pascual Guerrero (Cali) y se podrá ver por Win Sports +

  • 08:01 p. m. - Liga BetPlay 2026-II
    🔴 BIENVENIDOS A AMÉRICA VS MEDELLÍN

    Partido de la fecha 14 del fútbol colombiano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad