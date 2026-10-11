🔴 América vs Medellín EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay 2026-II HOY

🚨 TITULARES DEL AMÉRICA DE CALI
🇦🇹 𝐓𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐯𝐬. 𝐌𝐞𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢́𝐧 👹❤️🔥— América de Cali (@AmericadeCali) October 12, 2026
¡Estos son los elegidos para defender nuestra casa y dejarlo todo por estos colores! pic.twitter.com/Sb5Oli8pOs
🇦🇹 𝐓𝐢𝐭𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐯𝐬. 𝐌𝐞𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢́𝐧 👹❤️🔥— América de Cali (@AmericadeCali) October 12, 2026
¡Estos son los elegidos para defender nuestra casa y dejarlo todo por estos colores! pic.twitter.com/Sb5Oli8pOs
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[🔴🔵] Los elegidos para el juego de esta noche por liga en el Pascual Guerrero 🏟️ Presentados por Mapei. pic.twitter.com/Mz03ExZCmI— DIM (@DIM_Oficial) October 11, 2026
El duelo será desde las 8:15 p.m. (hora colombiana), en el estadio Pascual Guerrero (Cali) y se podrá ver por Win Sports +
Partido de la fecha 14 del fútbol colombiano.
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