América vs. Tolima, EN DIRECTO HOY, por los cuadrangulares de la Liga Betplay II-2024

En la tarde de este domingo primero de diciembre, el América de Cali recibirá en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali a Deportes Tolima , en busca de sumar su primera victoria en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-II, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada: América de Cali y Deportes Tolima forman parte del grupo B de la competencia, compartiendo con Junior de Barranquilla y Once Caldas de Manizales.

A pesar de que el América clasificó a esta instancia como cabeza de grupo, y uno de los clubes con mejor desempeño en el 'todos contra todos', sus resultados en esta instancia no han sido los esperados, ya que no ha logrado pasar de derrotas y empates en las primeras tres jornadas, prácticamente despidiéndose del sueño de sumar una nueva estrella a su palmarés. Por su parte, Deportes Tolima no llegó como favorito, pero ha ido mostrando su mejor juego en estas instancias finales, siendo para muchos el equipo del grupo B optado a clasificar a la final del campeonato

En el último duelo del cuadro vallecaucano, enfrentó precisamente a Tolima en condición de visitante, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, cayendo por la mínima gracias a un tanto de Anderson Angulo.

Deportes Tolima suma siete unidades en tres jornadas, producto de sus victorias frente al cuadro escarlata y al Junior, así como su empate 1-1 con el Once Caldas de Dayro Moreno. Por su parte, el América de Cali sólo ha podido sumar una unidad en las mismas tres fechas, precisamente frente a Once Caldas, también con igualdad a uno en el marcador.

América de Cali vs. Deportes Tolima, alineaciones disponibles:

¿A qué hora es el partido de la Liga Betplay 2024-II entre América de Cali vs. Deportes Tolima?

Fecha: domingo 1 de diciembre.

domingo 1 de diciembre. Hora del partido: 4:00 p.m. (hora de Colombia).

4:00 p.m. (hora de Colombia). Canal de transmisión: televisión cerrada.