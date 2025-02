Arquero que pasó por Millonarios explica uno de los goles que le hizo el Cali a Álvaro Montero

Millonarios perdió 3-1 con el Deportivo Cali , pero más allá del resultado, los focos se pusieron sobre el tercer gol de los 'azucareros', el cual para muchos, periodistas e hinchas, tuvo la complicidad de la defensa y el arquero Álvaro Montero, en un tiro libre. Por eso, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', un guardameta con pasado en el 'embajador' puso la lupa sobre esa acción.

Se trata de Nelson Ramos, quien supo vestir la camiseta de Millonarios y que además brilló no solo bajo los tres palos sino que también cobraba los tiros libres. De entrada, explicó que ocurrió. "Eso es trabajo de inteligencia, sobre el recurso del jugador en ese momento. A veces, si estas situaciones pasan en el terreno de juego, son decisiones del arquero. Montero, al ver un tiro libre de Jarlan Barrera, que es un jugador muy técnico, quiso poner un hombre en el poste para él ocuparse de otro lugar. Sin embargo, lo que se recomienda es que el jugador que está detrás de la barrera, cuidando el poste, se mueva de atrás hacia adelante o viceversa, y Montero lo dejó estático", remarcó el exarquero.

Deportivo Cali en duelo contra Millonarios, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Luego, Ramos recordó sus tiempos como arquero y rememoró una acción similar de la cual fue protagonista. "A mí me pasó en los últimos años que estuve con Boca Juniors de Cali. Yo cobraba los tiros libres y a mí no me acostaban un hombre en la barrera, sino que se corría, pero volvía y salía. Una vez le tiré un centro a un compañero que la peinó, pero no fue gol", reseñó.

Publicidad

Y es que sin duda alguna, los tiros libres han revolucionado el fútbol y sobre todo la forma de contrarrestarlos. "Uno necesita tener el 100 % de visibilidad de la pelota. Hay casos como el hombre por debajo de la barrera, jugada que provocó Lionel Messi o Juan Fernando Quintero. Cada vez que hay un gol diferente de tiro libre, se generan cambios en la barrera", añadió Ramos.

Por último, dio su veredicto final sobre la acción. "El defecto de Millonarios fue dejar un jugador estático por detrás de la barrera, pero hay mucha virtud del Deportivo Cali al hacer esa jugada", concluyó.