Arturo Reyes se 'emberracó' y le 'cantó la tabla' a periodistas en rueda de prensa

Este viernes, Junior llevó a cabo una rueda de prensa previo al duelo contra Medellín, liderada porArturo Reyes, quien terminó en discordia con varios de los periodistas que le pidieron más espacios para hablar con el plantel y demás.

Todo inició cuando la rueda de prensa terminaba y uno de los presentes en la sala le preguntó al estratega ‘tiburón’ por las “restricciones policiales en el aeropuerto”, algo que no hizo ver muy cómodo al samario de 55 años.

“Los jugadores y cuerpo técnico después de un partido hablan lo que tienen que hablar luego del juego. El aeropuerto es un sitio al que uno tiene que llegar, montarse en el bus e irse para su casa o la concentración. Por eso tenemos estos momentos para que ustedes los periodistas puedan hacer las preguntas que necesiten. Cada vez que haya semana larga vamos a hacer ruedas de prensa, cada vez que podamos abriremos para que vean los entrenamientos y que vean lo que está haciendo Junior”, dijo Arturo Reyes.

Algo que fue replicado por los varios periodistas presentes, enfatizando en que a veces el material no alcanza y es por eso que a lo largo de la semana no hay información suficiente para publicar. No obstante, esto tampoco le gustó mucho al entrenador ‘currambero’, que se fue de frente contra los reporteros.

“¿A ustedes les molesta mucho eso? ¿Ustedes no toman las declaraciones que suben luego de los partidos? ¿Eso se da aquí o en todos lados?”, concluyó Arturo Reyes en la conferencia de prensa, parándose de su asiento y moviendo la cabeza de lado a lado, haciendo gestos como respuesta negativa a lo que hablaban los periodistas.

“Medellín es un buen equipo”

Este sábado 27 de julio, Junior visitará al cuadro ‘poderoso’ en el estadio Atanasio Girardot por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2024, y previo a lo que será ente compromiso, Arturo Reyes analizó a su rival y claves para llevarse los tres puntos de la ‘eterna primavera’.

“Medellínes una de las mejores nóminas del torneo. Los veo mucho más equilibrados, más sólidos, son un buen equipo”, indicó de entrada el estratega samario, agregando que, desde que está al mando del ‘tiburón’, “normalmente después de cada juego el análisis que hacen es de tratar de corregir. Se ha hablado de la pelota quieta, que tienen que mejorarla”.

“En Junior siempre se esperan sorpresas y todos estamos expectantes. Nosotros los entrenadores siempre queremos más. Esperemos que de pronto pueda aparecer algo. Los dueños del equipo nunca han hablado conmigo acerca de un refuerzo rimbombante”, complementó Reyes, referente al mercado de fichajes.