El joven colombiano que busca "hacer historia con Fluminense", al igual que Jhon Arias

Kevin Serna se ha convertido en uno de los hombres más referenciado en Fluminense, y eso que no ha pasado más de un mes desde su fichaje. No obstante, en su primer partido como futbolista del cuadro de Río de Janeiro demostró finura y estar a la ‘altura’.

Reflejo de eso fue la asistencia que puso en su debut, frente a Palmeiras, para que Jhon Arias justamente anotara el 1-0 final, que le terminó dando los tres puntos al equipo ‘tricolor’. No obstante, parece ser que eso solo fue un ‘destello’ de todo lo que viene a aportar al club.

"Yo sabía que Fluminense no pasaba por un buen momento, pero sigue siendo un club muy grande, campeón de Sudamérica, de la Libertadores. Para cualquier jugador que reciba una oportunidad, sin importar el momento, creo que es un paso muy importante en mi carrera. Me gusta asumir desafíos, quiero hacer historia y dejar una huella en el Fluminense. Sé que esta etapa pasará y Fluminense volverá a donde pertenece. Quiero agradecer al club por la confianza y espero estar a la altura", indicó de entrada el colombiano, en su presentación como nuevo jugador del cuadro brasileño.

Kevin Serna, en su presentación como nuevo futbolista de Fluminense. Foto: Twitter de Fluminense.

Sumado a eso, Serna se refirió a su gran actuación frente al 'verdao' y las primeras sensaciones que le quedaron de esta experiencia: “Sabía que no era un partido fácil, pero estos son los partidos en los que los jugadores quieren estar y jugar bien. Cuando el entrenador me dijo que entrara me dispuse a ayudar a mis compañeros en un partido muy equilibrado. Me gusta mucho enfrentarme, jugar con velocidad, disfrutar el juego rápido, tener esa personalidad de jugar uno contra uno y aprovechar a mis compañeros. Esas son mis características. Estoy feliz de poder demostrarlo y aún más en un partido importante como este contra el Palmeiras".

Publicidad

*Otras declaraciones de Kevin Serna:

Su llegada a Fluminense...

“Tuve la oportunidad de hacer grandes actuaciones en mi anterior equipo (Alianza Lima) y marcarle a Fluminense por Copa Libertadores. Sentí mucho cuando vine a jugar aquí, pero ahora que estoy de este lado es mucho mejor. Estoy agradecido por el apoyo. Sentí confianza en todos los mensajes de bienvenida que me enviaron. Espero devolver esa confianza en el campo".

Publicidad

¿Cómo es su relación con Jhon Arias?

“Hablo mucho con Arias. Estoy agradecido porque me aconsejó y explicó cosas que eran nuevas para mí. Ya tiene más experiencia en Brasil. Intento escuchar para adaptarme lo más rápido posible. Es una gran persona, además del gran profesional que es. Como colombiano representa a mi país y lo hace muy bien. Como persona te motiva estar con él, aprender de todo lo que ha logrado. Lo veo como un ejemplo de superación, siguiendo sus pasos”.

Kevin Serna en su debut con Fluminense, frente a Palmeiras. Foto: X de Fluminense.

Sus inicios en el fútbol...

“Empecé tarde, no tuve oportunidades en mi país y con 18 años me fui a Portugal. El fútbol se compone de momentos, nunca perdí la confianza en lo que podía conseguir. Continué trabajando y se me abrió la puerta para ir a Perú a jugar en segunda división, desarrollar mi carrera y trabajar por mejores oportunidades".