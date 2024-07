Yerson Mosquera: "La MLS me ayudó a retomar la confianza que perdí hace mucho tiempo"

Para Yerson Mosqueraya se acabaron las vacaciones y, luego de terminar su cesión a préstamo en el Villarreal de España, ahora el central colombiano busca ‘hacerse un campo’ en el Wolverhampton, club con el que disputará la Premier League en esta temporada.

Y previo a lo que será el duelo de fogueo contra el West Ham, este sábado, el ‘cafetero’ habló ante los medios de comunicación y se refirió a lo que fue su regreso al cuadro inglés, tras meses fuera, mientras estuvo cedido a varios equipos: “La preparación es exigente. Tratamos de llevar el entrenamiento de una manera que se refleje en el partido; las instalaciones son perfectas, maravillosas, todos estamos muy contentos por la atención recibida”.

Yerson Mosquera en su paso por el Wolverhampton. Foto: Twitter de Wolverhampton.

"La temporada pasada con Villarreal me sentí excelente, me sentí muy bien. Siento mucho aprecio por el club, tuve personas que me apoyaron allá en todo momento. Lo calificó con un 10″, agregó Yerson, refiriéndose específicamente a lo que fue su paso por el fútbol español con el submarino amarillo’.

No obstante, el central colombiano también le guardó un apartado para hablar su experiencia en Estados Unidos, donde considera se reencontró con su mejor versión, tanto, que lo llevó a la Selección Colombia en varias ocasiones, al mando de Yerson Mosquera.

Yerson Mosquera celebra gol con Villarreal - Foto: Getty Images

“La MLS es muy buena, lo dije desde el principio. Exige físicamente y ayuda a crecer, a mí me ayudó a retomar mi confianza que había perdido hace mucho tiempo. La MLS me ayudó a volver a entender el juego. Sigo a la MLS, a Cincinnati. Tengo muchos conocidos en varios clubes entonces siempre trato de estar pendiente y apoyarlos, pero cuando se enfrentan entre ellos me toca decidir”, dijo Yerson Mosquera.

*Otras declaraciones de Yerson Mosquera:

¿Qué diferencia encuentra entre la Premier League y la Liga de España?

“Son dos ligas totalmente diferentes. El fútbol en España es muy táctico, se pasa el balón, tener la posesión; la Premier es totalmente diferente, se exige más en lo físico, también hace parte lo táctico, pero se basa más en el aporte físico. Es difícil, (la Premier) es una liga que exige a tomar decisiones rápidas e importantes”.

La Selección Colombia en Copa América...

“Siempre lo he dicho, Miami me gusta mucho. Cada uno de mis compañeros quedó con la sensación de que podíamos haber quedado campeones. Lo único que siento es admiración y agradecimiento por las alegrías que nos dieron, independiente de si estuve o no. Hay un buen grupo, es una familia y vamos a salir adelante”.

Yerson Mosquera (der.) con la Selección Colombia en el partido frente a Ecuador. RODRIGO BUENDIA/AFP

¿Qué representa vestir la camisa de Colombia?

“Todo jugador colombiano quiere vestir la camiseta de la selección, siempre será un orgullo llevar esos colores encima. Cada vez que he tenido la oportunidad de ir he tratado de dar el 100% y no regalar nada en el campo. Esperemos que esta temporada esté llena de bendiciones para poder ir a la selección”.