Tulio Gómez explicó del negocio caído del América con los inversionistas: “No fue un oso”

Hace algunos días el América de Cali hizo un anuncio de la llegada de una empresa inversionista para que el club recibiera más dinero y empezara a fichar jugadores de alto nivel y mejorar las instalaciones. Era el Grupo Caltac, pero tras algunas delicadas noticias que rodeaban a los implicados, decidieron no seguir adelante.

Por ese motivo, este viernes el máximo accionista de la institución vallecaucana habló por primera vez de lo sucedido y dio detalles del negocio caído.

“A mi se me han acercado varios inversionistas, el último se me acercó, hablamos, me pareció un tipo serio, se hicieron todos los filtros, pero en la última semana las cosas estaban muy malucas y cortamos por lo sano. No finiquitamos la alianza con el inversionista porque no había buen ambiente”, explicó de entrada Tulio Gómez en charla con ‘Zona Libre de Humo’.

Sobre si fue un error haberlo anunciado y luego que no continuara el negocio, el dirigente señaló que “no fue un oso”: “No es el primer negocio que se nos cruza, a lo último no hubo acuerdo, cuando hay detalles que no se dan, el negocio se daña”.

Acá más declaraciones de Tulio Gómez:

*Las palabras de Carlos Racine a la prensa, afectaron

"Se formó mucha alaraca porque el inversionista habló por las redes, se dijo muchas cosas tanto negativas como positivas. Yo le dije al Sr. Recine que por favor no saliera a la prensa, que tuviera cuidado con eso y con las redes sociales, donde cualquiera lo maltrata y lo insulta”.

*Más sobre el negocio fallido

"No culminamos el negocio que se vencía el 30 de julio, no porque no tenia plata o era estafador como algunos dicen, sino por el mal ambiente generado".

*Tulio Gómez y su porcentaje del club América de Cali

“Yo tengo el 92.4% del América y a todos los minoritarios los respetamos”.

*América y los objetivos para la Liga BetPlay 2024-II

"La obligación es meterse dentro de los 8, el objetivo es ser campeones y clasificar a Libertadores, el anterior semestre fue un fracaso".

¿Qué decía el comunicado del América tras desistir del negocio con el Grupo Caltac?

“De conformidad con los resultados encontrados en la debida diligencia y las incertidumbres que surgieron con el posible inversionista presentado por el máximo accionista Tulio Alberto Gómez Giraldo, nos permitimos informar que los protocolos del Sistema Integral para la Terrorismo (SIPLAFT) arrojaron la imposibilidad de continuar con la negociación”, escribieron en un comunicado el pasado 24 de julio.