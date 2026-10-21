Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Santa Fe 2-1 Jaguares

Independiente Santa Fe sumó tres puntos vitales en condición de local, tras superar 2-1 a Jaguares de Córdoba en un encuentro pendiente de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Desde las 'primeras de cambio', el 'león' salió a buscar la portería rival haciendo valer la intensidad por las bandas y el dominio en la mitad del campo. Pese a que los 'felinos del Snú' generó peligro con transiciones rápidas, la contundencia de Santa Fe, inclinó la balanza para los dueños de casa. Franco Fagúndez, el autor de los dos goles para los rojos bogotanos.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Santa Fe 2-1 Jaguares:

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