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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Santa Fe 2-1 Jaguares

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Santa Fe 2-1 Jaguares

Este miércoles, Santa Fe hizo respetar su localía y ganó tres unidades importantes contra Jaguares, en compromiso pendiente de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Santa Fe le ganó a Jaguares en partido de la fecha siete de la Liga II-2026.
Santa Fe le ganó a Jaguares en partido de la fecha siete de la Liga II-2026.
Foto: Colprensa

Independiente Santa Fe sumó tres puntos vitales en condición de local, tras superar 2-1 a Jaguares de Córdoba en un encuentro pendiente de la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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Desde las 'primeras de cambio', el 'león' salió a buscar la portería rival haciendo valer la intensidad por las bandas y el dominio en la mitad del campo. Pese a que los 'felinos del Snú' generó peligro con transiciones rápidas, la contundencia de Santa Fe, inclinó la balanza para los dueños de casa. Franco Fagúndez, el autor de los dos goles para los rojos bogotanos.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, luego de Santa Fe 2-1 Jaguares:

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#ClubPJGEPGFGCDGPts
1Deportivo Cali158522391429
2América1484226101628
3Atlético Nacional1382325121326
4Millonarios1668224141026
5Bucaramanga1367022121025
6Santa Fe147432114725
7Medellín147252119223
8Cúcuta146351719-221
9Once Caldas155551917220
10Tolima155551818020
11Águilas Doradas144731919019
12Internacional153841821-317
13Llaneros155281620-417
14Alianza144371526-1115
15Deportivo Pereira142751018-813
16Junior142661923-412
17Boyacá Chicó143381125-1412
18Fortaleza141851521-611
19Jaguares142481628-1210
20Pasto13238919-109
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