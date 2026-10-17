Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 4-1 Jaguares

El fútbol volvió en la tarde-noche de este sábado al estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de la polémica por el estado del gramado de juego del 'Coloso' de la 57'. Fueron Millonarios y Jaguares los encargados de rivalizar, en partido de la fecha número quince de la Liga II-2026.

Fue un duelo entre 'embajadores' y 'felinos' que dominó de principio a fin el cuadro local, y eso lo supo validar en el marcador por 4-1. Los de Alberto Gamero mostraron buen juego colectivo, liderados por Juan Guillermo Cuadrado, que si bien el número 'siete' no anotó, fue uno de los más destacados del encuentro en la capital del país.

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Los goles del azul bogotano fueron obra de Andrey Estupiñán, quien marcó dos tantos, de Leonardo Castro y Daniel Ruiz. Mientras que el descuento por parte de Jaguares de Córdoba fue a través de la pelota quieta: Cristian 'Jopito' Álvarez fue el autor de un verdadero golazo de tiro libre.

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Millonarios se impuso a Jaguares en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Hay que indicar que el arquero de los 'felinos del Sinú', Franklin Mosquera, tuvo importantes atajadas que evitaron que el marcador fuera más abultado para su equipo.

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Finalmente, el triunfo le permitió a Millonarios llegar a los 25 puntos y mantenerse entre los ocho mejores del campeonato de nuestro país. Por su parte, Jaguares se quedó en diez enteros y está instalado en el fondo de la clasificación general.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 4-1 Jaguares:

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