Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 4-1 Jaguares

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 4-1 Jaguares

Millonarios mostró un buen juego colectivo, liderado por Juan Guillermo Cuadrado, que si bien no anotó, fue uno de los más destacados del encuentro en El Campín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2026
Comparta en:
Millonarios vs. Boyacá Chicó, en acción de juego por Liga BetPlay II-2026.
Millonarios vs. Boyacá Chicó, en acción de juego por Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

El fútbol volvió en la tarde-noche de este sábado al estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de la polémica por el estado del gramado de juego del 'Coloso' de la 57'. Fueron Millonarios y Jaguares los encargados de rivalizar, en partido de la fecha número quince de la Liga II-2026.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Fue un duelo entre 'embajadores' y 'felinos' que dominó de principio a fin el cuadro local, y eso lo supo validar en el marcador por 4-1. Los de Alberto Gamero mostraron buen juego colectivo, liderados por Juan Guillermo Cuadrado, que si bien el número 'siete' no anotó, fue uno de los más destacados del encuentro en la capital del país.

Publicidad

Últimas noticias

Lucas González, DT de Atlético Nacional.
Fútbol Colombiano

Lucas González; "vamos por buen camino, pero con los pies en la tierra, va la mitad del torneo"

Nacional se impuso a Boyacá Chicó en La Independencia de Tunja por la Liga II.
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Boyacá Chicó 1-4 Nacional

Los goles del azul bogotano fueron obra de Andrey Estupiñán, quien marcó dos tantos, de Leonardo Castro y Daniel Ruiz. Mientras que el descuento por parte de Jaguares de Córdoba fue a través de la pelota quieta: Cristian 'Jopito' Álvarez fue el autor de un verdadero golazo de tiro libre.

Publicidad

Millonarios se impuso a Jaguares en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios se impuso a Jaguares en partido de la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Hay que indicar que el arquero de los 'felinos del Sinú', Franklin Mosquera, tuvo importantes atajadas que evitaron que el marcador fuera más abultado para su equipo.

Publicidad

Finalmente, el triunfo le permitió a Millonarios llegar a los 25 puntos y mantenerse entre los ocho mejores del campeonato de nuestro país. Por su parte, Jaguares se quedó en diez enteros y está instalado en el fondo de la clasificación general.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Millonarios 4-1 Jaguares:

Publicidad

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1América de Cali138322591627
2Atlético Nacional1282225111426
3Deportivo Cali137422091125
4Millonarios1567223131025
5Bucaramanga1266021111024
6Medellín137242117423
7Santa Fe126421912722
8Tolima145541716120
9Cúcuta135351619-318
10Once Caldas134451616016
11Águilas Doradas133731718-116
12Llaneros134271517-214
13Internacional142841620-414
14Alianza133371426-1212
15Boyacá Chicó133371123-1212
16Junior132561923-411
17Fortaleza131841419-511
18Deportivo Pereira13175818-1010
19Jaguares132471526-1110
20Pasto12237918-99
Relacionados

Millonarios FC

Jaguares de Córdoba FC

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad