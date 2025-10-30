Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Llaneros 0-3 Nacional; nuevo líder

La Liga BetPlay 2025-II está en su etapa final del todos contra todos y este jueves hubo acción de la fecha 18 inicialmente con el partido entre el Unión Magdalena y el Deportes Tolima, en Santa Marta. Luego se dio el duelo en Villavicencio entre Llaneros y Atlético Nacional.

El equipo ‘pijao’ dirigido por Lucas González consiguió un valioso triunfo 0-2 de visitante que los pone entre los primeros lugares de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, pensando no solo en los cuadrangulares sino también en quedar en las dos primeras casillas, para obtener el ‘punto invisible’ en la siguiente ronda del campeonato.

Con la victoria del Deportes Tolima quedó en el quinto lugar con 32 puntos, a dos unidades de Nacional, Bucaramanga, Medellín y Fortaleza, los tres con 34.

Y la noticia del día va por cuenta de Atlético Nacional, que goleó 3-0 a Llaneros en Villavicencio y con eso dio el salto al liderato de la tabla de posiciones del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, queando con los mismo 34 puntos de Bucaramanga, DIM y Fortaleza, pero con mejor diferencia de gol.

Publicidad

El único encuentro que no se ha disputado en esta fecha 18 es el de Boyacá Chicó vs América de Cali, por los inconvenientes que han tenido para encontrar un estadio para albergar este trascendental compromiso en la recta final de la primera fase del campeonato colombiano.



Así está la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Llaneros 0-3 Nacional: