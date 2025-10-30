Luis Díaz y un nostálgico recuerdo con el Liverpool: esposa de Diogo Jota se reportó

Rute Cardoso, esposa del fallecido futbolista portugués Diogo Jota, conmovió a los seguidores del Liverpool al compartir un emotivo recuerdo en sus redes sociales. En su cuenta oficial, Cardoso reposteó una publicación de hace dos años en la que Jota celebraba un gol con la camiseta de los ‘Reds’ mostrando una camiseta de Luis Díaz, quien en ese momento atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida: el secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz, en Colombia.

La imagen revivió un episodio cargado de solidaridad y humanidad dentro del vestuario del Liverpool, cuando los compañeros de Díaz se unieron para brindarle apoyo a la distancia. El gesto de Jota, recordado como uno de los más significativos de aquella temporada, volvió a circular entre los hinchas tras el trágico fallecimiento del delantero portugués en un accidente de tránsito ocurrido en 2025.

El posteo de Rute fue acompañado con la frase "Hace dos años con Luis Díaz y Geraldine Ponce".