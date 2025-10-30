Síguenos en::
Palmeiras logró la hazaña, goleó 4-0 a Liga de Quito y está en la final de Copa Libertadores

A pesar del 3-0 en contra que tenía del partido de ida en Ecuador, Palmeiras sacó su jerarquía y ante su gente en Brasil le dio vuelta al marcador y luchará por el título de Libertadores.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2025
Palmeiras Copa Libertadores
Palmeiras celebra su paso a la final de la Copa Libertadores - Foto:
AFP

