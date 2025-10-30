Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Unión Magdalena 0-2 Tolima

La Liga BetPlay 2025-II está en su etapa final del todos contra todos y este jueves hubo acción de la fecha 18 inicialmente con el partido entre el Unión Magdalena y el Deportes Tolima, en Santa Marta.

El equipo ‘pijao’ dirigido por Lucas González consiguió un valioso triunfo 0-2 de visitante que los pone entre los primeros lugares de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, pensando no solo en los cuadrangulares sino también en quedar en las dos primeras casillas, para obtener el ‘punto invisible’ en la siguiente ronda del campeonato.

Con la victoria del Deportes Tolima quedó en el cuarto lugar con 32 puntos, a dos unidades de Bucaramanga, Medellín y Fortaleza, los tres con 34.

Pero en la noche de este mismo jueves pueden presentarse cambios en la tabla de posiciones, ya que Atlético Nacional, que está en la quinta casilla, con 31 puntos y en caso de ganarle a Llaneros podría hasta ser el líder.



Así está la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Unión Magdalena 0-2 Tolima: