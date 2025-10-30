Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Unión Magdalena 0-2 Tolima

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Unión Magdalena 0-2 Tolima

Con la victoria del Tolima este jueves, los primeros puestos del campeonato del fútbol colombiano siguen teniendo cambios en la pelea por el ‘punto invisible’ en cuadrangulares.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de oct, 2025
Tolima Liga BetPlay 2025-II
Tolima Liga BetPlay 2025-II - Foto:
Deportes Tolima Oficial

