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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 1-1 Pereira

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 1-1 Pereira

Este miércoles, en Barranquilla, el Junior se puso al día con el partido pendiente de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II, pero no logró ganar de local y se aleja de la clasificación.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Junior vs Pereira
Junior vs Pereira
Colprensa

Este miércoles hubo acción de la Liga BetPlay 2026-II con un solo partido, pendiente de la fecha 4 entre Junior de Barranquilla y el Deportivo Pereira, que finalizó con empate 1-1 en el estadio Romelio Martínez.

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El primer gol del compromiso fue de Jermein Peña, pero Anderson Plata se encargó de igualar y con eso terminó el duelo en territorio atlanticense, que deja aún más lejos de la clasificación al equipo 'tiburón'.

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Al Junior le falta jugar en el 'todos contra todos' frente a Deportivo Cali, Águilas Doradas, Boyacá Chicó, Llaneros, Cúcuta y Pasto, y actualmente está en 16, con apenas 11 puntos, a nueves unidades del octavo puesto.

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Acá la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 1-1 Pereira:

Pos.
Club
PJ
G
E
P
GF
GC
DG
Pts
1
América
13
8
3
2
25
9
+16
27
2
Deportivo Cali
13
7
4
2
20
9
+11
25
3
Bucaramanga
12
6
6
0
21
11
+10
24
4
Atlético Nacional
11
7
2
2
21
10
+11
23
5
Medellín
13
7
2
4
21
17
+4
23
6
Millonarios
14
5
7
2
19
12
+7
22
7
Santa Fe
12
6
4
2
19
12
+7
22
8
Tolima
14
5
5
4
17
16
+1
20
9
Cúcuta
13
5
3
5
16
19
-3
18
10
Once Caldas
13
4
4
5
16
16
0
16
11
Águilas Doradas
13
3
7
3
17
18
-1
16
12
Llaneros
13
4
2
7
15
17
-2
14
13
Internacional
14
2
8
4
16
20
-4
14
14
Boyacá Chicó
12
3
3
6
10
19
-9
12
15
Alianza
13
3
3
7
14
26
-12
12
16
Junior
13
2
5
6
19
23
-4
11
17
Fortaleza
13
1
8
4
14
19
-5
11
18
Jaguares
12
2
4
6
14
22
-8
10
19
Deportivo Pereira
13
1
7
5
8
18
-10
10
20
Pasto
12
2
3
7
9
18
-9
9
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