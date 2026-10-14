Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 1-1 Pereira

Este miércoles hubo acción de la Liga BetPlay 2026-II con un solo partido, pendiente de la fecha 4 entre Junior de Barranquilla y el Deportivo Pereira, que finalizó con empate 1-1 en el estadio Romelio Martínez.

El primer gol del compromiso fue de Jermein Peña, pero Anderson Plata se encargó de igualar y con eso terminó el duelo en territorio atlanticense, que deja aún más lejos de la clasificación al equipo 'tiburón'.

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Al Junior le falta jugar en el 'todos contra todos' frente a Deportivo Cali, Águilas Doradas, Boyacá Chicó, Llaneros, Cúcuta y Pasto, y actualmente está en 16, con apenas 11 puntos, a nueves unidades del octavo puesto.

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Acá la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Junior 1-1 Pereira: