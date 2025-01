Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-I: fixture del fútbol colombiano

La Liga BetPlay 2025-I está lista para comenzar y todo luego de sortearse la primera fecha y el fixture completo del campeonato del fútbol colombiano en el primer semestre de este año, donde Atlético Nacional buscará defender el título conseguido en 2024-II.

En la jornada de apertura habrá varios partidos interesantes como Nacional vs Once Caldas y Junior vs Cali, entre equipos protagonistas y que se refuerzan de buena manera.

Los recién ascendidos, Unión Magdalena y Llaneros, se medirán a Millonarios y América, respectivamente, por lo que iniciarán con dos rivales de peso en su presencia en la máxima categoría del fútbol de nuestro país.

Una de las novedades, que vuelve, será la jornada de clásicos del fútbol colombiano, que se disputará en la fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-I, en la mitad de la fase del 'todos contra todos'.

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2025-I:

Águilas Doradas vs La Equidad

Unión Magdalena vs Millonarios

Santa Fe vs Pereira

Alianza FC vs Medellín

Nacional vs Once Caldas

Atlético Nacional celebra su título de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

América vs Llaneros

Fortaleza vs Envigado

Junior vs Cali

Boyacá Chicó vs Bucaramanga

Tolima vs Pasto

¿Cuáles son los clásicos del fútbol colombiano en la Liga BetPlay 2025-I?

América vs. Deportivo Cali

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Once Caldas vs. Deportivo Pereira

Junior vs. Unión Magdalena

Santa Fe vs. Millonarios

Jugadores de Millonarios, previo al inicio de un partido de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó

Bucaramanga vs. Alianza FC

Águilas Doradas vs. Envigado

La Equidad vs. Fortaleza CEIF

Deportes Tolima vs. Llaneros

Así es el sistema de juego de la Liga BetPlay 2025-I del fútbol colombiano:

El campeonato del fútbol colombiano en este primer semestre se dividirá en tres fases. La primera ronda es la del ‘todos contra todos’, que constará de 20 fechas, incluida la jornada de clásicos que será en la 10.

Luego de disputarse todas las fechas clasificarán los primeros ocho equipos que estén en la tabla de posiciones.

Ya en la fase 2 de la Liga BetPlay 2025-I, donde estarán los ocho clubes que clasificaron previamente, se dividirán en dos grupos para disputar unos cuadrangulares. Los primeros de cada zona pasarán a la gran final.

Para finalizar el campeonato, en la fase 3, la final será de ida y vuelta en donde el local en el partido de vuelta será “el club con mayor puntaje en la tabla de posiciones del semestre (sumatoria de puntos obtenidos en fase I y fase II)”, fue lo explicó la propia Dimayor.

Cabe recordar que el actual campeón del fútbol colombiano es Atlético Nacional, que derrotó a Deportes Tolima en la final del 2024-II y defenderá su corona, con un plantel lleno de figuras y de experimentados como David Ospina, William Tesillo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, entre otros.