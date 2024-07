Atlético Nacional vs. América de Cali: historial de los últimos 10 partidos, por liga

El próximo domingo 21 de julio se vivirá otro de los clásicos más importantes en el fútbol colombiano: Atlético Nacional se medirá contra América de Cali, en el estadio Atanasio Girardot, por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2024.

Y es que será un 'duelo de titanes', porque si bien los dos equipos empezaron ganando en sus primeras salidas en las competencia del segundo semestre del 2024, ambos buscarán volver a la cima del rentado local, luego de haber quedado eliminados en los pasados cuadrangulares finales.

Así las cosas, aquí le contamos cómo han sido los últimos 10 enfrentamientos, por Liga Colombia, entre el 'verdes' y 'escarlatas':

2024 (Apertura) América de Cali vs. Nacional | 4:1

2023 (Clausura Cuadrangulares) América de Cali vs. Nacional | 0:1

2023 (Clausura Cuadrangulares) América de Cali vs. Nacional | 1:0

2023 (Clausura) América de Cali vs. Nacional | 4:1

2023 (Apertura) América de Cali vs. Nacional | 2:1

2022 (Clausura) América de Cali vs. Nacional | 0:0

2022 (Apertura) América de Cali vs. Nacional | 2:0

2021 (Clausura) América de Cali vs. Nacional | 0:2

2021 (Clausura) América de Cali vs. Nacional | 2-2

2020 (Cuadrangulares) América de Cali vs. Nacional | 0-3

¿Cómo llegan los dos equipos al partido?

Atlético Nacional fue uno de los equipos que más refuerzos trajo para el segundo semestre del 2024. Entre ellos destacan importantes nombres que supieron vestir la camiseta de la Selección Colombia y estar en reconocidos equipos del balompié internacional.

Altas: Edwin Cardona, William Tesillo, David Ospina, Andrés Sarmiento, Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Dairon Asprilla, Kevin Viveros y Alfredo Morelos.

Bajas: Eric Ramírez, Neyder Moreno, Santiago Rojas, Óscar Perea.

Es importante recordar que en el primer compromiso de la Liga BetPlay 2024 -II, los dirigidos por Pablo Repetto vencieron 2-0 a Alianza FC, con doblete de Edwin Cardona, quien precisamente viene del cuadro 'escarlata'.

Edwin Cardona celebra con Atlético Nacional Foto: Colprensa

Por su parte, América de Cali contrató un pieza fundamental de cara a sus aspiraciones en el 2024 II: todo se trata de Jorge 'Polilla' Da Silva, quien llegó a comandar a los 'diablos rojos', luego de César Farías.

Los hinchas 'escarlatas' también se han ilusionado con los siguientes nombres que ahora harán parte del conjunto vallecaucano: Felipe Gómez, Éder Álvarez Balanta, Yerson Candelo y Duván Vergara.

Situación que ya les ha traído felicidad a sus seguidores, pues también su primer partido por el segundo semestre del 2024, derrotaron 1-2 a Águilas Doradas con tantos de Rodrigo Holgado y Harold Rivera.