Síguenos en:
Tendencias:
DAVID OSPINA
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Atlético Nacional vs Tigres; EN VIVO minuto a minuto del partido de Fase 1B por la Copa BetPlay
EN VIVO

🔴 Atlético Nacional vs Tigres; EN VIVO minuto a minuto del partido de Fase 1B por la Copa BetPlay

Este martes, el Atanasio Girardot será testigo del encuentro entre Atlético Nacional y Tigres, por el juego de ida de la Copa. ¡NO SE PIERDA NINGÚN DETALLE DE ESTE ENCUENTRO!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 21 de jul, 2026
Comparta en:
Nacional vs Tigres
Nacional vs Tigres
@nacionaloficial - @TigresCol
REFRESCAR
  • 02:30 p. m. - PREVIA
    🐅 Tigres ya se dirige al Cincuentenario 🐅

    • Publicidad

  • 02:29 p. m. - BIENVENIDOS
    Bienvenidos

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay, entre Nacional y Tigres de Bogotá. El balón rodará a las 4:00 p.m. en Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad