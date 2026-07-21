🔴 Atlético Nacional vs Tigres; EN VIVO minuto a minuto del partido de Fase 1B por la Copa BetPlay

🐅 Tigres ya se dirige al Cincuentenario 🐅
Salimos al 𝗖𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼. #JuntosHaciaLaCima 🐅 • #CorazónYGarr🅰️ pic.twitter.com/GG47kIVpY9— Tigres Fútbol Club (@TigresCol) July 21, 2026
Salimos al 𝗖𝗶𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼. #JuntosHaciaLaCima 🐅 • #CorazónYGarr🅰️ pic.twitter.com/GG47kIVpY9— Tigres Fútbol Club (@TigresCol) July 21, 2026
Publicidad
Sean bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay, entre Nacional y Tigres de Bogotá. El balón rodará a las 4:00 p.m. en Medellín.
𝗘𝘀 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝗲𝗻 𝗱𝗶́𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼. 💪🏻#JuntosHaciaLaCima 🐅 • #CorazónYGarr🅰️ pic.twitter.com/QPeyGMeC1z— Tigres Fútbol Club (@TigresCol) July 21, 2026
Publicidad
Publicidad
Publicidad