Brasileño le sigue haciendo 'ojitos' a Millonarios; otro guiño en redes sociales

Millonarios, que ya debutó en la Liga BetPlay 2025-II con una derrota 1-0 frente a La Equidad, no cierra la puerta a incorporar nuevos refuerzos para el segundo semestre del año. Entre los nombres que suenan, hay un jugador en particular que desde hace semanas le hace ‘ojitos’ al conjunto ‘embajador’.

La hinchada, preocupada por la corta plantilla con la que cuenta el equipo actualmente, ha expresado su inconformismo a través de las redes sociales y ha pedido la llegada del mediocampista, quien se encuentra libre y ha mostrado interés en llegar a la capital.

Se trata de Bruno Sávio, exjugador del Bolívar de Bolivia, club con el que recientemente terminó su vínculo. El mediocampista de 30 años fue visto hace algunas semanas entrenando con una camiseta de Millonarios, lo que lo convirtió en tendencia entre los aficionados azules.

Ahora, el futbolista nacido en el país de la samba volvió a dar señales: comenzó a seguir a Millonarios en su cuenta oficial de Instagram; un gesto que no pasó desapercibido entre los seguidores del club, quienes se ilusionan con su posible llegada. Más aún, considerando que el técnico David González ya confirmó que están buscando nuevos refuerzos, y Sávio podría encajar perfectamente en esa búsqueda.

📸 | Bruno Sávio 🇧🇷 empezó a seguir a #Millonarios Ⓜ️ en sus redes sociales 📲. pic.twitter.com/QUkXkIDnIj — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) July 26, 2025

Pese a que aún no se sabe si Millonarios ya ha entablado comunicación oficial con el jugador, los gestos de Bruno Sávio no pasan desapercibidos y han llamado poderosamente la atención. El hecho de que un futbolista extranjero, sin pasado en el fútbol colombiano y sin vínculos previos con clubes del país, muestre tanto interés en un equipo como Millonarios, no es algo común.

Cabe recordar que Bruno conoce a Millonarios de primera mano, ya que lo enfrentó en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. En el partido disputado en El Campín, ambos equipos empataron 1-1, mientras que en Bolivia, Bolívar se impuso 3-2.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay?

Los dirigidos por David González volarán al 'coloso de la 57' el próximo lunes 28 de julio, cuando reciban a Llaneros por la cuarta fecha del campeonato. Este juego iniciará a las 8:10 de la noche (hora de Colombia) en la segunda salida del 'embajador' por Liga, ya que en las dos primeras fechas los juegos fueron aplazados; primeramente frente a Unión Magdalena por la adecuación dela grama de El Campín y segundo frente a Deportivo Pasto por la falta de agentes de policía debido al desfile del 20 de julio en la capital para ese día.