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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Bucaramanga vs. Cúcuta, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Bucaramanga vs. Cúcuta, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico de Liga BetPlay II-2026

En el inicio de la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026 y en el estadio Américo Montanini, se juega una nueva edición del clásico entre Bucaramanga y 'motilones'.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 3 de ago, 2026
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Bucaramanga y Cúcuta abren la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
Bucaramanga y Cúcuta abren la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
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  • 07:26 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA
    ✍️ Últimos partidos de los 'leopardos'
    • Bucaramanga 1-1 Llaneros (Liga)
    • Millonarios 0-1 Bucaramanga (Liga)
    • Bucaramanga 1-2 Alianza (Copa)
    • Bucaramanga 2-3 Boca Juniors de Cali (Copa)
    • Cali 2-0 Bucaramanga (Copa)

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  • 07:23 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA
    🏆 Así va Cúcuta en la tabla de posiciones

    El 'rojinegro' está en el puesto 18, sin unidades y -4 en su diferencia de gol, ya que cayó goleado en su única salida hasta ahora.

  • 07:22 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA
    🏆 Así va Bucaramanga en la tabla de posiciones

    El 'leopardo' se sexto, con cuatro puntos y una diferencia de gol de +1, producto de una victoria y un empate.

  • 07:20 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA
    🧐 ¿Cómo viene el 'motilón'?

    El conjunto de Richard Páez fue goleado 5-1 por Once Caldas, en la primera jornada de la Liga; su juego de la fecha 2 fue aplazado.

  • 07:18 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA
    👀 ¿Cómo llegan los 'leopardos'?

    Los dirigidos por Pablo Peirano vienen de empatar 1-1 con Llaneros, por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026, con goles de Fabián Sambueza y Francisco Meza.

  • 07:17 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Américo Montanini, en la ciudad de Bucaramanga, se abren para este duelo.

  • 07:16 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:00 p.m.

  • 07:16 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay II-2026.

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