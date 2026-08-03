🔴 Bucaramanga vs. Cúcuta, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico de Liga BetPlay II-2026

- Bucaramanga 1-1 Llaneros (Liga)
- Millonarios 0-1 Bucaramanga (Liga)
- Bucaramanga 1-2 Alianza (Copa)
- Bucaramanga 2-3 Boca Juniors de Cali (Copa)
- Cali 2-0 Bucaramanga (Copa)
- 07:26 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA✍️ Últimos partidos de los 'leopardos'
- 07:23 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA🏆 Así va Cúcuta en la tabla de posiciones
El 'rojinegro' está en el puesto 18, sin unidades y -4 en su diferencia de gol, ya que cayó goleado en su única salida hasta ahora.
- 07:22 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA🏆 Así va Bucaramanga en la tabla de posiciones
El 'leopardo' se sexto, con cuatro puntos y una diferencia de gol de +1, producto de una victoria y un empate.
- 07:20 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA🧐 ¿Cómo viene el 'motilón'?
El conjunto de Richard Páez fue goleado 5-1 por Once Caldas, en la primera jornada de la Liga; su juego de la fecha 2 fue aplazado.
- 07:18 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA👀 ¿Cómo llegan los 'leopardos'?
Los dirigidos por Pablo Peirano vienen de empatar 1-1 con Llaneros, por la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2026, con goles de Fabián Sambueza y Francisco Meza.
- 07:17 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Américo Montanini, en la ciudad de Bucaramanga, se abren para este duelo.
- 07:16 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 8:00 p.m.
- 07:16 p. m. - PREVIA DE BUCARAMANGA VS. CÚCUTA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del partido de la Liga BetPlay II-2026.
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