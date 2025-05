Calendario completo cuadrangulares Liga BetPlay 2025-I: acá todos los partidos

La Liga BetPlay 2025-I ya tiene calendario completo de los cuadrangulares finales en este primer semestre del fútbol colombiano, luego de que la Dimayor, tras varias horas de realizado el sorteo, lo diera a conocer.

Este fin de semana del 31 de mayo y 1 de junio será la primera fecha, que ya estaba definida desde la noche de domingo, pero ahora se conocieron cómo se disputarán las otras cinco jornadas de esta fase del campeonato local.

Cabe recordar que por la participación de Atlético Nacional, América de Cali y Once Caldas en la Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente, iniciarán hasta el fin de semana, aunque después si se darán compromisos entre semana.

Eso sí, aunque la Dimayor presentó el fixture completo de los partidos, aún no hay días y horas confirmadas para cada enfrentamiento y se irán conociendo de a poco.

Cabe recordar que América de Cali y Millonarios son los cabeza de cada grupo, al terminar en el primer y segundo puesto, también obteniendo la ventaja deportiva o también conocida como el 'punto invisible', en caso de que igualen en puntos finalizados los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I.

Lo cierto es que habrá atractivos partidos en esta fase final del fútbol colombiano, con el clásico capitalino dos veces, el clásico paisa también en dos oportunidades, sumado a otros históricos enfrentamientos como Junior contra América, Millonarios frente a Nacional, entre otros.

Calendario completo cuadrangulares finales Liga BetPlay 2025-I:

Fecha 1:

Junior vs Tolima

Medellín vs América

Nacional vs Once Caldas

Santa Fe vs Millonarios

Fecha 2:

Tolima vs Medellín

América vs Junior

Once Caldas vs Santa Fe

Millonarios vs Nacional

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Nacional, por Liga. Foto: Colprensa.

Fecha 3:

Tolima vs América

Junior vs Medellín

Once Caldas vs Millonarios

Nacional vs Santa Fe

Fecha 4:

América vs Tolima

Medellín vs Junior

Millonarios vs Once Caldas

Santa Fe vs Nacional

Fecha 5:

Medellín vs Tolima

Junior vs América

Santa Fe vs Once Caldas

Nacional vs Millonarios

Junior vs. América, por la fecha 17 de la Liga BetPlay Colprensa

Fecha 6:

Tolima vs Junior

América vs Medellín

Once Caldas vs Nacional

Millonarios vs Santa Fe