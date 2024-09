Carlos Bacca ante el momento de Junior en Liga II: "Esto no va a durar cien años"

Carlos Bacca habló en rueda de prensa este domingo luego del empate a un gol entre Jaguares y Junior por la Liga Betplay II-2024 del fútbol colombiano. El capitán tomó la vocería ante la actualidad del 'tiburón'.

El de Puerto Colombia generó un reflexivo mensaje en su charla con los medios en la ciudad de Montería y avisó que no bajarán las brazos para lograr de enderezar el rumbo para que lleguen de nuevo las alegrías.

¿Qué dijo Carlos Bacca del presente del Junior, tras el 1-1 con Jaguares?

"Aquí empatamos y cuando llegamos al vestuario dijimos que ese punto iba a ser importante, de pronto ahora uno lo ve como es Jaguares, pero sabemos de la situación que se están jugando, un equipo que le sacó un buen resultado a Millonarios, que viene creciendo con el nuevo entrenador. En mi vida y en mi experiencia siempre lo he dicho, el que abandona no tiene premio, a veces muchas personas no tienen éxito porque cuando llega la dificultad abandonan", agregó en primera instancia.

Pero allí no paró el razonamiento de Bacca Ahumada, reafirmando que desde el grupo de jugadores están comprometidos para que los buenos resultados retornen.

"Y esa persona cuando abandona es cuando estaban más cerca de conseguir el éxito, y ahora, no se puede abandonar, ahora es cuando tenemos que colocar el pecho, seguir trabajando como lo seguimos haciendo, un equipo como Junior y todo lo que se está presentado, y empatar en el último minuto quiere decir algo. Estamos trabajando con fe, y ganas de darle alegrías a Junior, cada día vamos a seguir mejorando y podemos conseguir la victoria. Son rachas, son momentos, pero esto no va a durar cien años, el que abandona no tiene premio y nosotros no vamos a abandonar; estamos todos comprometidos", dijo Carlos Bacca.

Por último, el exjugador de Brujas, de Bélgica, y del Sevilla, de España, sostuvo que "todo el mundo quiere aportar, el equipo está tratando de conseguir el resultado, ojalá la armonía siga de aquí al final de temporada y más con la gente, que la atraemos nosotros, los jugadores, con buen fútbol, a la final será todo distinto, para eso trabajamos".

¿Cuándo vuelve a jugar Junior por Liga colombiana?

Será frente a Patriotas, en condición de local, en el Metropolitano, el domingo 6 de octubre.