"Carlos Ortega no creo que pite más los cuadrangulares; tendrá que irse a descansar"

El reciente encuentro entre Santa Fey Millonarios, por la primera jornada de los cuadrangulares finales en el grupo B, de la Liga BetPlay, sigue siendo tema de debate y polémica en las redes sociales por las distintas polémicas arbitrales, orquestadas por Carlos Ortega, quien fue el juez central del compromiso.

Es por eso que, en charla con Gol Caracol, el analista arbitral José Borda explicó, con reglamento en mano, cada una de las discusiones que se presentaron en el juego; eso sí, no sin antes criticar la actuación del central, a quien espera no volver a ver arbitrando en las finales del fútbol colombiano.

“No creo que el árbitro Carlos Ortega vuelva a pitar más en estos cuadrangulares; tendrá que irse a descansar. Ya la comisión arbitral dijo que se había equivocado en la roja de Llinás y que incide en el resultado final de un juego, por eso creo que no debe pitar más y debe ser sancionado por lo que queda del campeonato, o si la comisión obviamente decide por más fechas”, indicó de entrada Borda.

Sumado a eso, José afirmó que, como castigo, no espera volver a verlo en el ámbito internacional: “La otra situación es que ojalá la comisión haga extensiva esa sanción del señor Carlos Ortega a los partidos de Conmebol, porque no puede ser que se equivoquen los árbitros en la Liga colombiana y sigan arbitrando a nivel internacional como si nada hubiera pasado”.

¿Era roja para Andrés Llinás?

“La primera acción que ocurre en el partido es en el minuto uno, la expulsión de Andrés Llinás, por la falta que le comete a Daniel Torres. Es una agresión sin balón del jugador azul, no va a disputar el balón y va con su codo, utilizando una fuerza excesiva. Ese tipo de acciones son consideradas como conducta violenta, por tal razón era roja. El VAR llamó bien, le dijo al árbitro que fuera a revisarla, sin embargo, el árbitro no le hizo caso y llevándola la contraria a las evidencias decidió quedarse con la amarilla y se equivocó. Primer error del árbitro”.

¿Fue correcta la expulsión para Danovis Baguero?

“Es una acción donde se equivoca el árbitro Carlos Ortega. Si bien el jugador realiza un quite deslizante sobre el futbolista de Santa Fe, con esa falta o acción NO impide una acción manifiesta de gol, por tanto no es roja. Tampoco la intensidad de la falta da para expulsión directa porque, a pesar de que lo toca, no va con los taches de frente y tampoco le causa ningún tipo de lesión o algo de extrema dureza para considerarse como roja. Máximo era cartón amarillo”.

Andrés Llinás Santa Fe vs Millonarios - Foto: Pantallazo transmisión

¿Era penalti a favor de Independiente Santa Fe?

“En la tercera acción polémica, que es la mano de Marimón, aquí el árbitro y el VAR aplicaron bien las consideraciones de Ley 12. Sí hay mano, pero hay un atenuante que Ortega tiene en cuenta y es que el jugador lo que quiere es despejar con el pie el balón de su área; le cambia la dirección que le toca la mano y, en ese intento por hacerlo, la posición de la mano es justificable a pesar de que la cabeza esté por encima. El reglamento lo que exige es que se da por el movimiento natural del movimiento; era mano, pero no era castigable”.