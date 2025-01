Carlos Rentería: "Yo demandé a Nacional por una artrosis de cadera; no volví a jugar"

Carlos 'Caballito' Rentería fue un goleador que tuvo una carrera deportiva entre los años de 2006, cuando debutó con buen suceso en Real Cartagena, y 2015, cuando llegó la hora del retiro jugando para Patriotas de Boyacá, a causa de una lesión de cadera que lo afectó para ese entonces.

Además de eso, defendió los colores del Huila, en donde se hizo figura a punta de goles y buenas actuaciones, Nacional (compró sus derechos deportivos en 2008), La Equidad y Junior de Barranquilla.

Ante los quebrantos de salud, Rentería Cuesta decidió para 2016 entablar una demanda en contra del club verde de Antioquia, por haberlo despedido estando lesionado. Y al respecto, se dieron noticias este miércoles 15 de enero de 2025.

Carlos Rentería le ganó millonaria demanda a Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

Precisamente el chocoano atendió de manera breve una llamada de Gol Caracol y contó lo sucedido en una audiencia virtual.

¿Qué es de la vida de Carlos Rentería?

"Un saludo para todos en Gol Caracol. Yo estoy en Chocó, junto a mis familiares cercanos, viendo un poco de fútbol y esperando lo que pueda suceder personalmente".

¿Qué pasó con un proceso jurídico que tiene usted contra Nacional?

"El proceso de la demanda que pusimos en 2016 va bien, yo tengo problemas de salud que me hicieron terminar con mi carrera y retirarme del fútbol profesional, sufro de una artrosis de cadera".

¿Ya fallaron a favor suyo?

"En primera instancia sí. El tema lo maneja mi abogado que es Saddy Pérez".

¿Su estado de salud cómo es?

"Estable. Lo que pasa es que con artrosis de cadera no pude volver a jugar profesionalmente, cuando tuve en algún momento ofertas internacionales y muchos sueños quedaron por cumplir. Uno con una lesión crónica queda limitado, con dolores, molestias, incomodidades y demás".

Carlos 'Caballito' Rentería en duelo contra Millonarios, jugando para Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

¿Qué más dijo Carlos Rentería?

Mientras tanto, el propio Carlos Rentería también habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y entregó otros detalles más en contacto con Javier Hernández Bonnet.

"En Nacional me infiltraban, me inyectaban, se quitaba el dolor, pero eso trae otras consecuencias, porque me hacía daño. Después en Nacional cuando no les servía, cuando termina el contrato pues me sacaron", complementó el chocoano.

El 'Caballito' agregó que "me cuesta mucho para caminar, ponerme la ropa, amarrarme los zapatos, pero bueno, esto es gracias a Dios y al apoyo de la familia que ha estado en las buenas y en las malas".