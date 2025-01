James Rodríguez sí que es tremendo crack; los tiene a todos 'boquiabiertos' en México

James Rodríguez no lleva ni una semana en el Club León, pero ya tiene a todos impresionados con su gran calidad y talento, que ha mostrado de gran manera en el primer entrenamiento del cuadro mexicano.

Y es que, con todo el mundo pendiente y con los ‘ojos’ puestos en el colombiano, justamente el ‘10’ ha dejado ver algunos destellos de magia con su zurda, que no ha dejado ‘boquiabierto’ solamente a los hinchas, sino que también a los mismos futbolistas dentro de la práctica.

En redes se han viralizado unos videos, en los que se ve a James haciendo ‘jugaditas’ con la pelota en los pies, además de hacer un juego de control en soledad, que pocos podrían igualar por la gran calidad y esfuerzo técnico que implica esto.

James, entre dudas y certezas, por su fichaje al Club León

Publicidad

En su presentación con el León, James ha garantizado que se encuentra bien físicamente y que conserva su nivel competitivo, y pidió despejar las dudas generadas por su salida anticipada de su anterior club, el Rayo Vallecano del que se fue criticado y con escasa participación.

El León es el equipo número 12 del colombiano, que ha vestido cinco camisetas diferentes entre el año 2020 y su llegada al fútbol mexicano: Everton de Inglaterra, Al-Rayyan de Catar, Olympiacos de Grecia, Sao Paulo de Brasil y Rayo Vallecano de España.

Publicidad

"No le podemos dar un voto de confianza completo porque no ha tenido una permanencia considerable en un equipo; no se ha sentido a gusto en los años recientes", sentencia Calderón quien espera que James encuentre en México las condiciones para su óptimo desempeño.

El primer entrenamiento de @jamesdrodriguez con León.



Derrochando talento 🪄 pic.twitter.com/h2BNPQsR5u — Pablo Mascorro (@pablo_mascorro) January 14, 2025

"Se puede sentir bien en México porque encontrará un fútbol parecido al colombiano en algunos aspectos, porque es un país latino y porque estará rodeado de jugadores colombianos", apunta el historiador.

En el León militan tres futbolistas colombianos: el defensa Stiven Barreiro y los mediocampistas John Mendoza y Edgar Guerra. "Además está Andrés Guardado que a los 38 años salió del retiro para acompañarlo en la media cancha".