Catalina Usme habló de su vida: estos fueron los otros trabajos que tuvo además del fútbol

A sus 34 años, Catalina Usme ya puede decir que es una referente del fútbol femenino. Máxima goleadora histórica de la Selección Colombia y de la Copa Libertadores, medalla de oro en unos Juegos Panamericanos, campeona con América de Cali, entre otros logros, lo confirman. Sin embargo, para llegar a ese punto, tuvo que superar varias situaciones.

Vivir del fútbol era imposible, teniendo en cuenta que el apoyo no era el mismo que reciben las jugadoras en la actualidad. Razón por la que 'Cata', quien fue una de las promotoras, se vio en la necesidad de buscar otras alternativas para tener un ingreso económico. Así lo contó este domingo 28 de enero, en entrevista con 'Los Informantes', de Caracol Televisión.

Una vez, terminó el colegio y se graduó, se fue a vivir a Medellín, donde entrenaba y estudiaba para ser profesional. Como si fuera poco, no solo tenía un trabajo, sino dos. Por eso, como ella misma lo dice, el solo hecho de contarlo y recordarlo, la cansa, ya que fueron momentos duros, de mucha dedicación y sacrificios que, por fortuna, terminaron dando frutos.

"Yo ni dormía, fui mesera, hacía inventarios en los almacenes de cadena y eso era en las noches, entonces trabajaba toda la noche, iba y dormía un poquito, me levantaba otra vez a darle, a estudiar, después a entrenar y demás", sin duda no fue nada fácil. Ahora, nadie entendía para qué tanto trabajo y trasnoche porque incluso ya jugaba con la Selección Colombia.

Catalina Usme celebra su victoria con la Selección Colombia femenina sobre Alemania, en el Mundial AFP

Lo que pasa es que el fútbol no le daba para los dulces. "Por jugar en Formas Íntimas, no nos pagaban (risas)". De hecho, la plata que ganaba en sus otros trabajos, le alcanzaba apenas para sobrevivir. Estaba en los rines y, como si fuera poco, sufrió un par de lesiones en la rodilla que casi la sacan de las canchas para siempre y no tenía un seguro médico ni nada.

Finalmente, esta historia está teniendo un desenlace de ensueño. En la actualidad, es una líder de la generación dorada y un ejemplo a seguir para las más jóvenes. Además, está viviendo su primera experiencia en el exterior, con el Pachuca, de la Primera División de México. Allí, llegó con pergaminos, un amplio palmarés, experiencia y con el fin de aportar más.