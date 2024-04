César Farías no entiende el porqué le anularon el gol a América vs. Pasto

Bastante contrariado se mostró en rueda de prensa el director técnico del América de Cali,César Farías, luego de que a su equipo le anularan un gol en la última jugada del partido contra Deportivo Pasto, en la noche de este jueves en el estadio Pascual Guerrero y que le pudo dar la victoria al 'escarlata', en el juego de la fecha 17 de la Liga Betplay i-2024.

Para el DT venezolano, la acción del tanto fue legal, pero lo que más inquietó al timonel fue de que no hubiese llamado desde el VAR, para mirar la jugada. Aseguró que no entendió el porqué el árbitro del partido, David Espinosa,cortó la "jugada de forma tardía y nos quita dos puntos importantes".

"Después nos toca esas circunstancias que la estoy viendo ahora en el camerino y no voy a decir si se equivoca o no, porque hay especialistas para decirlo, pero la impresión que a mí me da es que es un gol legítimo y las repeticiones se van claras, pero lo que me sorprende es que no haya habido el protocolo que interviniera el VAR", sostuvo de entrada el técnico del América.

Pero ahí no paró el análisis por parte de César Farías, ya que agregó que "él pita (árbitro) después que la pelota está en la malla, por ese me sorprende y toma la ejecución como si hubiese pitado antes y me da la impresión que no es así. Si él pita antes tengo entendido que no puede actuar el VAR, y eso fue lo que hizo de una jugada que es legitima. No sé por qué corta la jugada tardía y nos quita dos puntos importantes para nosotros, uno queda más triste".

¿Qué más dijo César Farías sobre el tanto anulado al América vs. Pasto?

"Hoy (jueves) no estuvimos precisos para el gol, pero también es parte del fútbol lo que sucedió al final y era gol, dos puntos más y nos metía de séptimos. No soy de venir a lloriquear con los árbitros, pero lo que no puedo entender es que la jugada no la revise el VAR y ahí hubiésemos todo podido disfrutar del gol. Me deja peor sabor amargo del que tenemos de no haber podido meter los goles en los que tuvimos las oportunidades. Con ese gol estábamos de séptimos a falta de dos partidos. Da dolor, creo que nos merecíamos los tres puntos. No es que es un fallo o que acierte una persona, uno lo entiende, lo que no puedo entender es que no se permita el famoso delayed. Cuando ve uno las imágenes es increíble que nos hayan sacado esos dos puntos".

Acción de juego del partido de América de Cali contra Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero Twitter Oficial de América de Cali

Y agregó: "La verdad es que merecíamos por lo menos un gol, y se nos da de otra manera, pero todavía estoy sorprendido y no entiendo por qué no se permitió que el VAR evaluara la jugada. Además, el pito es tardío porque cuando él pita, la pelota está en la malla. El dolor lo tenemos profundamente, pero sabemos que mañana nos tenemos que enfocar en el partido contra Santa Fe y dejar nuestro último aliento para ir por esos tres puntos".

Aquí la jugada en cuestión, el tanto anulado al América: