Se conocieron imágenes inéditas de la acción entre Carlos Bacca y Andrés Llinás

Aún no paran las repercusionestras todo lo sucedido en Millonarios 3-2 Junior, en la noche del miércoles anterior en el estadio El Campín. El partido entre 'embajadores' y 'tiburones' estuvo marcado por varias acciones y una de ellas fue la que protagonizaron Carlos Bacca y Andrés Llinás cuando se jugaban los últimos instantes del partido de la fecha 17 de la Liga Betplay I-2024.

En las últimas horas en las redes sociales han circulado imágenes inéditas de cómo se presentó la jugada en la que el capitán y figura del Junior, Bacca Ahumada, y el defensor central de Millonarios, Llinás, tienen su 'encontrón' en el césped de juego del estadio El Campín.

En el video, que es tomado desde las gradas del recinto de la capital del país, se observa el momento indicado en que el '70' le ´propina un golpe en el estómago a su par del azul capitalino.

Carlos Bacca, delantero de Junior de Barranquilla. @JuniorClubSA

En primera instancia, el árbitro central, Jorge Duarte, le mostró la cartulina roja al oriundo de Puerto Colombia, pero luego de varios minutos de revisión en el VAR, se reversó la determinación y finalmente Carlos Bacca recibió la tarjeta amarilla.

Publicidad

Si duda que al conocerse estas imágenes grabadas desde las tribunas, hubo indignación entre la hinchada de Millonarios, que consideró que Bacca sí debió irse a las duchas antes del pitazo final.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Bacca de la jugada con Andrés Llinás?

"Que fue roja, después fue amarilla, y después no me expulsaron. No pasó nada, si el mismo VAR lo llamó, no pasó nada, y menos voy a agredir un compañero, eso no está en mi, no me lo permitiría, agredir a un compañero de esa manera", precisó el referente de la escuadra 'rojiblanca' en rueda de prensa posterior en el estadio El Campín, el miércoles anterior.

Publicidad

Tanto Junior de Barranquilla como Millonarios luchan por un lugar dentro de los ocho mejores de la Liga Betplay I-2024. El triunfo dejó al azul bogotano con 25 puntos, mientras que el 'tiburón' se quedó en 25 unidades.