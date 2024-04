América de Cali desaprovechó una oportunidad inmejorable: 0-0 con Pasto, en el Pascual Guerrero

La victoria 3-2 de Millonarios sobre Junior de Barranquilla, la derrota 0-1 de Atlético Nacional contra Deportivo Pereira y el empate 0-0 entre La Equidad y Fortaleza fueron tan solo algunos de todos los resultados que se le dieron al América de Cal. Por eso, aprovechar y ganar, en casa, era obligación. Estaban ante una oportunidad inmejorable por entrar a los ocho en la Liga BetPlay I-2024.

Sin embargo, no fue así. Los 'escarlatas' no pasaron del 0-0 frente a Deportivo Pasto, este jueves 18 de abril, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 17. Caras largas y tristeza fue lo que se vio en las toldas americanas, donde no podían creer lo acontecido. De hecho, tuvieron un par de opciones claras, donde una de ellas terminó en gol, pero el árbitro lo anuló y se desató la polémica.

América de Cali fue al ataque, envió un balón largo y Adrián Ramos ganó la posición. En ese momento, la pelota quedó cerca del borde del área y llegó un jugador del club 'volcánico', quien, en su afán por despejar, anotó en propia puerta. El juez central David Espinosa sancionó infracción del delantero de los 'diablos rojos' por un supuesto empujón. Lo pitó y no dejó terminar la jugada.

Edwin Cardona, volante del América de Cali, en partido contra Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero Twitter América de Cali

"No hay falta...lo peor es que el árbitro no hizo el delay, por ese motivo el VAR no puede intervenir. Los árbitros tienen la orden de dejar terminar la jugada y luego sancionar, para así el VAR puede revisar", expresó el exárbitro Wilmer Barahona. De igual manera, la cuenta especializada en análisis arbitral, 'El VAR Central', fue claro y contundente en su concepto, criticando al juez.

Esto es un escándalo:@AmericadeCali vs @DeportivoPasto4

No hay falta...lo peor es que el árbitro no hizo el Delay, por ese motivo el var no puede intervenir. Los árbitros tienen la orden de dejar terminar la jugada y luego sancionar, para así el var puede revisar.



Desastroso... pic.twitter.com/nj6SVPSKeL — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) April 19, 2024

Publicidad

"¿Es suficiente ese contacto para sancionar falta? ¡Para mí, no! Es algo mínimo, más que empujón veo solo un toque de Ramos. Parece que el árbitro sancionó la falta antes de acabar la jugada, de ser así el VAR queda inhabilitado para intervenir", sentenció en su cuenta oficial de 'X'. En redes sociales se habla mucho y la molestia de los aficionados de América de Cali es impresionante.

🤔 ¿Es suficiente ese contacto para sancionar falta? ¡Para mí, no! Es algo mínimo, más que empujón veo solo un toque de Ramos. Parece que el árbitro sancionó la falta antes de acabar la jugada, de ser así el VAR queda inhabilitado para intervenir.

pic.twitter.com/kB8TilAjFa — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) April 19, 2024

Ficha técnica de América de Cali vs. Deportivo Pasto

Alineaciones titulares

América de Cali: Joel Graterol; Jeison Palacios, Daniel Bocanegra, Edwin Velasco; Nilson Castrillón, Harold Rivera, Edwin Cardona, Ever Valencia; Cristian Barrios, Edward López y Rodrigo Holgado. D.T.: César Farías.

Deportivo Pasto: Diego Martínez; Israel Alba, Brayan Carabalí, Nicolás Gil, Christian Mafla; Diego Chávez, Gustavo Charrupí, Víctor Mejía; Santiago Gómez, Kevin Londoño y Santiago Tréllez. D.T.: Gustavo Florentín.

Publicidad

Suplentes

América de Cali: Andrés Mosquera, Michael Barrios, Adrián Ramos, Alexis Zapata, Josen Escobar, Jorge Soto y Yojan Andrés Garcés.

Deportivo Pasto: David Contreras, Cristian Arrieta, Andrés Felipe Amaya, Michell Ramos, Marco Espíndola, Duvan Riascos y Jesús Alejandro Quintero.

Cambios

América de Cali: Adrián Ramos por Edwin Cardona; Josen Escobar por Jeison Palacios; Alexis Zapata por Edward López; Michael Barrios por Cristian Barrios; Andrés Mosquera por Ever Valencia.

Deportivo Pasto: David Contreras por Santiago Gómez; Cristian Arrieta por Diego Chávez; Andrés Felipe Amaya por Gustavo Charrupí.

Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali, en medio del partido contra Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero Twitter de América de Cali

Amonestados

América de Cali: Jeison Palacios.

Deportivo Pasto: Diego Chávez, Kevin Londoño y Brayan Carabalí.

Próxima fecha

América de Cali: el domingo 21 de abril, visitarán a Independiente Santa Fe, a las 2:00 p.m., en el estadio El Campín.

Deportivo Pasto: el lunes 22 de abril, recibirán a La Equidad, a las 8:20 de la noche, en el estadio La Libertad.

Publicidad