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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2026 tras Llaneros 1-0 Santa Fe

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2026 tras Llaneros 1-0 Santa Fe

Santa Fe tuvo una salida en falso este domingo en su visita a Villavicencio y se evidenciaron inconvenientes en defensa, tanto así que el arquero Weimar Asprilla fue la figura del duelo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Independiente Santa Fe enfrentó a Llaneros, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Independiente Santa Fe enfrentó a Llaneros, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Santa Fe

En estadio Bello Horizonte Rey Pelé, de la ciudad de Villavicencio, este domingo Llaneros venció 1-0 a Santa Fe, gracias a una anotación en el minuto 70 del atacante Carlos Cortés Barreiro, en compromiso correspondiente a la fecha 15 de la Liga Betplay II 2026 del fútbol colombiano.

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De esa manera, el equipo del departamento del Meta tomó un aire en el campeonato, luego de haber visto partir al entrenador José Luis García a mitad de semana. Mientras tanto, los 'cardenales', que jugaron un regular partido, tuvieron en el arquero Weimar Asprilla en el hombre más destacado, tras acertadas intervenciones a lo largo de los 90 minutos de juego.

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Hay que apuntar que en algunas oportunidades claras de anotar, Hugo Rodallega no logró definir, en una de ellas mandó el balón por encima y en otra, el guardameta Roameth Romaña salvó de manera providencial en un mano a mano.

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Con este resultado adverso, el equipo orientado por Pablo Repetto se quedó con 22 puntos y cedió terreno en esa cerrada carrera por la clasificación en el grupo de los ocho mejores. Llaneros, de su lado, quedó con 17 unidades.

PosiciónEquipoPJPTS.
1América1428
2Nacional1226
3Cali1325
4Millonarios1525
5Bucaramanga1325
6Medellín1423
7Santa Fe1322
8Tolima1520
9Once Caldas1419
10Águilas Doradas1419
11Cúcuta Deportivo1318
12Llaneros1417
13Internacional1414
14Alianza1312
15Boyacá Chicó1312
16Junior1311
17Fortaleza1311
18Pereira1310
19Jaguares1310
20Pasto129
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Resultados de la fecha 15 de la Liga Betplay II 2026

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Millonarios 4- Jaguares 1
Independiente Medellín 0- Once Caldas 2
Aguilas Dorada 2- Deportes Tolima 1
Atlético Bucaramanga 1- América 1
Llaneros - Santa Fe
Cali vs. Junior (más tarde)

Partidos lunes 17 de octubre de 2026
Pasto vs Valledupar (8:05 p.m.)

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Partido aplazado de la fecha 1
Boyacá Chicó 1- Atlético Nacional 4

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