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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata vs San Lorenzo en Liga Argentina

Vea el golazo de Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata vs San Lorenzo en Liga Argentina

A pesar de que no alcanzó para que su equipo se hiciera con los tres puntos, ya que terminó perdiendo 1-2, el delantero colombiano, Edwuin Cetré, dijo presente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, anotó contra San Lorenzo
Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, anotó contra San Lorenzo
AFP

A Edwuin Cetré nunca le ha pesado un penalti y este domingo 18 de octubre, lo volvió a demostrar. En el marco del partido entre Estudiantes de la Plata y San Lorenzo, se hizo cargo desde el punto blanco y lo cambió por gol, con una excelente ejecución.

Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata.
Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata.
Foto: AFP.

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Todo ocurrió al minuto 14, cuando el delantero colombiano puso el balón el ángulo, venciendo al guardameta, José Devecchi, que no pudo hacer absolutamente nada. Dicho tanto fue el 1-0 parcial, pues finalmente quedó 1-2 a favor del 'cuervo'.

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