A Edwuin Cetré nunca le ha pesado un penalti y este domingo 18 de octubre, lo volvió a demostrar. En el marco del partido entre Estudiantes de la Plata y San Lorenzo, se hizo cargo desde el punto blanco y lo cambió por gol, con una excelente ejecución.

Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata. Foto: AFP.

Todo ocurrió al minuto 14, cuando el delantero colombiano puso el balón el ángulo, venciendo al guardameta, José Devecchi, que no pudo hacer absolutamente nada. Dicho tanto fue el 1-0 parcial, pues finalmente quedó 1-2 a favor del 'cuervo'.

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Vea el golazo de Edwuin Cetré con Estudiantes de La Plata vs San Lorenzo en Liga Argentina

COMO EN SANTIAGO DEL ESTERO ANTE CENTRAL CÓRDOBA, CETRÉ SE LUCIÓ CON OTRO GOLAZO DE PENAL. El colombiano y una auténtica MASTERCLASS desde los doce pasos, para abrir el duelo ante San Lorenzo, en lo que terminó siendo derrota 2-1. pic.twitter.com/VvL2OaKURK — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026