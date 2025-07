Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2025, tras los partidos de este sábado

Este sábado 19 de julio, la Liga BetPlay 2025-II continuó con cuatro encuentros a lo largo del día. En el último, Boyacá Chicó sorprendió al actual subcampeón, Independiente Medellín, y se impuso 2-0 en el estadio La Independencia de Tunja, logrando un gran arranque en este segundo semestre.

La jornada comenzó con el duelo entre Águilas Doradas y Junior de Barranquilla, en el que el cuadro ‘tiburón’ logró una agónica victoria 3-2 tras remontar el marcador en los minutos finales.

Más tarde, Alianza Valledupar venció por la mínima diferencia a Deportivo Pereira en un partido lleno de tensión y emociones, pese al corto resultado. Los locales consiguieron un valioso triunfo en la segunda fecha del campeonato.

En el tercer partido del día, Atlético Nacional superó con autoridad 3-1 a La Equidad. El conjunto ‘verdolaga’ dominó el juego con tranquilidad, manejó bien la pelota y consiguió su segunda victoria consecutiva en la Liga.

Publicidad

Finalmente, en el cierre de la jornada, Boyacá Chicó volvió a destacarse al vencer 2-0 al Medellín, consolidando un buen inicio de semestre y sumando puntos importantes como local.

Cabe recordar que el viernes había iniciado la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-II con el empate 0-0 entre Unión Magdalena y Llaneros y el triunfazo 0-1 del actual campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, que derrotó 1-0 al Deportes Tolima, en Ibagué.

Publicidad

La segunda jornada del fútbol colombiano se completará este domingo con Envigado vs Cali (3:00 p.m.) y Fortaleza vs Once Caldas (5:15 p.m.). Los duelos entre América y Bucaramanga, sumado al de Millonarios vs Pasto fueron aplazados.



Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II del fútbol colombiano: