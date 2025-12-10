Mohamed Salah podría dar paso que Luis Díaz rechazó; poderosos pretendientes pujan por él

Pese a ser el tercer goleador de la historia del equipo rojo de Inglaterra, Mohamed Salah no pasa por su mejor momento en esa escuadra, con la que renovó tras el brillante desempeño que mostró en la temporada pasada, cuando ganó la Premier League siendo máximo artillero y fue secundado por el también delantero Luis Díaz.

Sin embargo, el popular ‘Lucho’ fue transferido al Bayern Múnich de Alemania y en su lugar al Liverpool llegaron multimillonarios fichajes que no han logrado igualar los números que tenía el ‘cafetero’, a ello se suman los flojos resultados en todos los frentes de competencia y el bajo rendimiento de Salah, que perdió la condición de titular y le declaró la guerra al neerlandés Arne Slot, entrenador de los ‘reds’, y al club en general asegurando que se siente “decepcionado”.

En consecuencia, fue borrado del viaje a Italia para el agónico triunfo 0-1 sobre el Inter de Milán en la sexta fecha de Champions League, en la que el gol llegó gracias a un penalti en el último minuto de adición, y las versiones de su partida comienzan a tomar fuerza.

Es así como los caminos del equipo y del jugador se empiezan a separar justo para final de año, cuando se abre el mercado de traspasos de invierno, lo que sería aprovechado por gigantes grupos económicos para quedarse con el ‘Faraón’.



De hecho, se dice que el ciclo de Salah en el Liverpool se podría cerrar con los partidos restantes de diciembre.



Luis Diaz daría millonario paso que Luis Díaz rechazó

De acuerdo con versión del diario francés L’Equipe, el egipcio es el máximo objetivo de 2 de los conglomerados empresariales más grandes que manejan el fútbol de Arabia Saudita y que querrían ficharlo para 2026.

Algo similar ocurrió en el pasado con Luis Díaz, a quien el Fondo de Inversión Pública Saudí lo quería llevar al club Al Nassr para que fuera compañero del portugués Cristiano Ronaldo; sin embargo, el colombiano optó por seguir en Europa y aceptó la oferta del Bayern Múnich.

Ahora, el Fondo Público Saudí quiere seducir a Salah con una oferta que supere los 20 millones de euros que gana por temporada para llevarlo a cualquiera de los 4 equipos más grandes de Arabia, de los cuales es propietario del 75 %, de cada uno: Al Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli.

Sin embargo, habría otro gran pretendiente, añadió el diario árabe Al-Yaum: el club Al-Qadisiyah, propiedad del gigante petrolero saudí Aramco, que también ha entrado en la puja por el futbolista de 33 años de edad.

Lo cierto es que el ‘Faraón’, que se alista para el Mundial 2026, podría aceptar el cambio de rumbo y quemar sus últimos cartuchos en una liga que sería visto como un rey.