Conflictos en Liverpool no cesan; piden intervención de un patrón del camerino en tema Mohamed Salah

Liverpool no ha tenido su mejor campaña en lo que va de la temporada 2025-26 y las más recientes declaraciones de Mohamed Salah han profundizado la crisis. El astro egipcio hizo sentir su inconformidad por no tener minutos bajo el mandato de Arne Slot que no dudó en castigarle, dejándolo por fuera de la convocatoria para el juego contra Inter de Milán por la Champions League.
En medio de ese oscuro panorama, jugadores históricos de los 'reds' han debatido sobre el tema y uno de ellos fue Steven Gerrard. "Obviamente está muy disgustado por no jugar, lo cual respeto. Obviamente quiere ayudar al equipo, lo cual respeto", dijo de entrada el excapitán.
En chara con 'TNT Sports', Gerrard pidió el apoyo de una voz fuerte y líder del camerino: "Hay un par de frases sobre tirar a la gente bajo el autobús, y eso está mal. Tiene que alejarse un poco de eso y tratar el tema con el entrenador. Para ello es necesario que Virgil van Dijk tenga que decir: '¿Cómo vamos a resolver esto?'. No tanto por el bien del club o del equipo, sino por el de los aficionados".
Para la leyenda inglesa, el egipcio debió gestionar de otra manera su descontento y hasta se animó a dar ejemplos de experiencias vividas."He visto esto y lo he vivido con (Luis) Suárez cuando se peleó con Brendan (Rodgers) cara a cara. Yo mismo he pasado por eso. Hice las declaraciones de Salah en 30 segundos contra el (Manchester) United y me expulsaron", rememoró.
Eso si, 'Stevie' también se puso en los zapatos del jugador y comprendió su malestar. "Así que nadie es perfecto y todos hemos tenido pérdidas de cabeza como jugadores, donde hemos hecho cosas emocionales. Ahora con el tiempo, cuando todo esto se calme, Mo dirá: "No debería haber dicho eso. Tal vez no debería haber dicho eso, y estaba un poco emocional y un poco precipitado".
Por último, Gerrard se sinceró y dejó en claro que los 'reds' necesitaran tarde que temprano al extremo egipcio. "A fin de cuentas, el Liverpool necesita que Mo Salah vuelva a jugar bien, a marcar goles, porque es el mejor jugador, el mejor goleador, y él les ayudará a salir de esta. Si esto sigue así, esto es más grande de lo que todos sabemos y de lo que vemos", concluyó.
