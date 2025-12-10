Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Conflictos en Liverpool no cesan; piden intervención de un patrón del camerino en tema Mohamed Salah

Conflictos en Liverpool no cesan; piden intervención de un patrón del camerino en tema Mohamed Salah

Los ánimos están muy calientes por las polémicas declaraciones de Mohamed Salah por su ausencia en los recientes juegos del Liverpool'. Leyenda dio consejo para salvar a los dirigidos por Arne Slot.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Jugadores del Liverpool.
Jugadores del Liverpool.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad