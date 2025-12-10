Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / James Rodríguez y Juan Fernando Quintero jugarán en Colombia; tienen equipo y hay valor de boletas

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero jugarán en Colombia; tienen equipo y hay valor de boletas

Figuras y fichas claves en la Selección Colombia; ahora James y Quintero regresarán a la 'tierrita' para volver a vestir los colores de emblemático equipo en nuestro fútbol.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, ¿quién será el 10 de la Selección Colombia vs. Venezuela?.jpg
James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, ¿cuál será titular contra Venezuela?
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad