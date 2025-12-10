James Rodríguez y Juan Fernando Quintero jugarán en Colombia; tienen equipo y hay valor de boletas

Finalizados varios de los principales torneos en nuestro continente, muchos futbolistas aprovechan de este tiempo para viajar, estar en familia e ir de vacaciones, pensando lo que será el próximo año en materia deportiva.

Sin embargo, también hay otros cuantos que, más allá de estar alejados de los terrenos de juego, este tiempo para descansar y recargar lo utilizan para reencontrarse con sus raíces futbolísticas y echarse uno que otro ‘picadito’ en la tierrita.

Tal caso como el de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes, tras salir a vacaciones, ahora vuelven a Colombia para protagonizar uno de los encuentros más esperados e importantes en territorio antioqueño.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero Getty

Y es que, recordando lo que fueron sus inicios con la camiseta naranja, del Envigado FC, los dos jugadores del combinado ‘tricolor’ harán presencia en el estadio Polideportivo Sur, donde se enfrentarán a la Selección de Antioquia en un duelo que se jugará con público, en conmemoración por la segunda edición del día del fútbol envigadeño.



Según lo reveló el diario ‘El Colombiano’; en el equipo de James y Quintero también habrá rimbombantes nombres, tales como los de “Jhon Córdoba, Carlos Terán, Frank Fabra, Andrés Tello, Daniel Londoño, Edison López, Daniel Arcila y Duván Vergara”. Todos ellos, con bases raíces en el Envigado FC.

Del otro lado destaca la Selección de Antioquia, equipo que estará conformado por varias figuras del fútbol local; dándole así un mayor atractivo al compromiso que se disputará el próximo 19 de diciembre.

“David Ospina, Marlos Moreno, Edwin Cardona, Emilio Aristizábal, Yairo Moreno, Sebastián Gómez, Santiago Arias, Daniel Cataño, Kevin Castaño, Brayan Castrillón y Alfredo Morelos”, son algunos de los nombres que estarán presentes, vistiendo los colores del cuadro antioqueño, que enfrentará a las leyendas de Envigado FC.

Sumado a eso, también se conocieron los nombres de los entrenadores que harán presencia en los banquillos del estadio Polideportivo Sur; dentro de ellos resaltan varias figuras de la Selección Colombia, tales como “Francisco Maturana y René Higuita”.

Alfredo Morelos, delantero de Nacional - Foto. Nacional Oficial

A ellos se le suman Rubén Darío Bedoya, Juan Carlos Álvarez, Juan Carlos Sánchez y Andrés Orozco, quienes se encargarán de las alineaciones, planteamientos y más para este compromiso.



¿Cuánto cuesta la boleta para ir a ver a James y Quintero?

A días de que ruede la pelota en el estadio Polideportivo Sur, las boletas ya se encuentras disponibles, con una variedad en los precios, dependiendo de la tribuna a la que se vaya a asistir.

Para las gradas norte y sur, el tiquete se encuentra a $20.000 pesos colombianos, más el servicio de la empresa encargada de los boletos para este encuentro.

Referente a la tribuna de occidental, el tiquete está a $35.000 + servicio.