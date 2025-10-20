A James Rodríguez solo le quedarían 4 partidos en León de México; estaría libre en tres semanas

La historia de James Rodríguez en el Club León ha sido un vaivén de emociones si se tiene en cuenta que arribó como toda una estrella y hasta recibió trato de ídolo. Sin embargo, la expectativa bajó y su historia en esa escuadra estaría a punto de terminar.

El ‘cafetero’ llegó al elenco verde de Guanajuato con la idea de jugar el Mundial de Clubes, lo que finalmente no pudo hacer por impedimento reglamentario.

Además, en el plano internacional no tuvo éxito por la prematura salida en Leagues Cup, en la que su escuadra no ganó ningún partido y fue eliminada en primera ronda.

Por ello, todo quedó reducido a la Liga MX, pero allí tampoco hubo coronación si se tiene en cuenta que en la primera mitad del año se dio la eliminación en los cuartos de final de la liguilla.



Entre tanto, en el segundo semestre de 2025 el panorama también es oscuro, pues varias figuras salieron del plantel, hubo cambió de entrenador a mitad de camino y la entrada la liguilla cada vez se ve más lejana, pese a no depender aún de terceros.

Publicidad

De hecho, restan 4 fechas para definir los equipos que seguirán en competencia, para lo cual el Club León deberá retomar la senda del triunfo tras 6 encuentros sin victorias.

Bajo este panorama, se supo que las partes no tendrían muchas ganas de renovar contrato, firmado solo por la temporada 2025, lo que hace que a Rodríguez se le esté agotando el tiempo en el elenco verde.



Los 4 partidos que le quedarían a James Rodríguez con León de México

Se trata de una seguidilla de contiendas entre el 22 de octubre y el 8 de noviembre de 2025 en la que hay 3 rivales de alta complejidad y tan solo uno de nivel menor.

Publicidad

“Se ve difícil para la causa ‘esmeralda’. Restan 4 partidos para rescatar la dignidad”, apuntó el medio partidario Soy Fiera sobre el calendario que contempla las complejas visitas a Atlas de Guadalajara y América de Ciudad de México, así como los choques de local frente a Pumas de la UNAM y Puebla, el colero de la tabla, como se ve a continuación:

Miércoles 22 de octubre

10:00 p. m. - Atlas vs. León

Sábado 25 de octubre

7:00 p. m. - León vs. Pumas

Sábado 1 de noviembre

10:10 p. m. - América vs. León

Sábado 8 de noviembre

8:00 p. m. - León vs. Puebla

Posiciones a falta de 4 fechas

1. Toluca: 31 puntos

2. Cruz Azul: 28

3. América: 27

4. Monterrey: 27

5. Tigres: 26

6. Pachuca: 21

7. Tijuana: 20

8. Chivas: 20

9. Juárez: 19

10. Pumas: 14

11. Atl. San Luis: 13

12. Santos: 13

13. Atlas: 13

14. León: 12

15. Mazatlán: 11

16. Querétaro: 11

17. Necaxa: 9

18. Puebla: 8

Lo preocupante para el jugador es que necesita ritmo de competencia en el primer semestre 2026 para llegar en óptimo nivel al Mundial de 2026 con la Selección Colombia.