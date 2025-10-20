"Me fijo en Diego Simeone y aprendo de él; no lo conozco, pero es un técnico increíble"

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, afirmó que Diego Simeone es un entrenador en el que se fija y que aprende de él en muchas situaciones.

El técnico español compareció este lunes en la rueda de prensa previa al choque de Champions League contra el Atlético de Madrid, en el que se enfrentará por primera vez a Simeone.

"Lo que ha hecho desde que llegó al Atleti es increíble, la forma en la que lo ha hecho, la identidad que le ha dado. Es algo muy difícil de conseguir, catorce años ha estado allí, es increíble", dijo Arteta, que se deshizo en elogios al técnico argentino.

"Es alguien en quien me fijo y del que aprendo en muchas situaciones. Lo que es espectacular es su pasión, con los años que lleva en esto, en el mismo club. Este es un ambiente muy difícil. No le conozco en persona, pero es un entrenador increíble", subrayó.



"La percepción mía", prosiguió, "es de admiración porque el nivel de consistencia, trabajo, identidad y lo que transmite es de una dificultad tremenda. Él es muy bueno, está rodeado de gente muy buena, ha inculcado esa mentalidad que se ha mantenido durante tanto tiempo".

Sobre una posible llegada en el futuro a la Premier League de Simeone, Arteta dijo que eso haría la liga inglesa "mucho más difícil". "Es algo que depende de él", agregó.

Diego Simeone, director técnico argentino del Atlético de Madrid, da indicaciones en un partido de La Liga AFP

A la hora de analizar al Atlético de Madrid, Arteta destacó su "deseo increíble de ganar".

"Es algo que puedes ver en cada duelo, en cada vez que van a por la pelota. La forma en la que compiten. Cuando los analizas, el nivel de organización es enorme, y además tienen mucho talento y calidad. Son muy buenos explotando sus fortalezas", afirmó.

"Estamos en un momento bueno, pero el rival nos va a exigir muchísimo. Ahora toca demostrar que estamos en el mejor momento. Sabemos el rival que tenemos delante y tenemos claro lo que queremos hacer", agregó.

Además, Arteta confirmó que el ecuatoriano Piero Hincapié está disponible para el partido después de completar "un par de buenos entrenamientos".