"Millonarios tiene una espinita con los equipos del grupo; pero acá hay un gran potencial"

Daniel Cataño es un referente en la zona media de Millonarios, y que atraviesa un buen presente en la escuadra azul, participando con su aporte en la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I. Este lunes 26 de mayo fue el invitado en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', y el privilegio de hacer parte de la escuadra capitalina.

El jugador, de 33 años, que viene de marcar un golazo en la victoria 4-2 frente a Boyacá Chicó, habló del gran trabajo que ha venido realizando el equipo, y el nivel que tiene cada uno de los jugadores de la plantilla.

"En este Millonarios hay un gran potencial, acá somos privilegiados de estar en Millonarios, a veces los jugadores no nos damos cuenta de eso, hay veces que compañeros se retiran o se van, y creen que va a ser fácil buscar algo igual, y es difícil poder vivir lo que permite vivir los equipos grandes, te da estos privilegios, aquí todos estamos trabajando por esos puestos, es una competencia sana", dijo el antioqueño.

Daniel Cataño, jugador de Millonarios, en duelo por Copa Sudamericana. Foto: Colprensa.

Publicidad

Además, se refirió a la 'espinita' que tiene Millonarios, al pasar momentos críticos con los tres clubes con los que compartirá grupo, en los cuadrangulares semifinales.

"El día que Once Caldas nos eliminó de la Copa Sudamericana salimos 'rabones', nos tocó 'tragar para adentro', porque fue un momento difícil, con Nacional en cuadrangulares no pudimos avanzar y ellos sí, están esas cosas que han pasado, con Santa Fe, también lo que pasó en las últimas fechas del cuadrangular pasado, son esas 'espinitas'; es un gran grupo para competirlo y vivirlo, esto es lo que permite Millonarios, son cosas que no todos los jugadores se dan", complementó Cataño.

Publicidad

El número '10' de los 'embajadores' aseguró no tener un ídolo de pelota quieta, pero sí admira a varios de los jugadores que vio en su infancia: "yo no tengo ídolo en particular, fui de la época donde crecí viendo al Brasil que se peleaban por quién cobraba los tiro libres, si era Ronaldinho, Rivaldo; en el Real Madrid a Beckham, era ver esas cosas en ese tipo de jugadores, pero siempre me fijo en las diferentes formas de patear, no tengo un estilo muy definido".

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Ya definidas las dos primeras jornadas de los cuadrangulares, estas son las fechas en las que juega el equipo dirigido por David González.

Domingo 1 de junio (1 fecha)

Independiente Santa Fe vs. Millonarios

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Publicidad

Jueves 5 de junio

Millonarios vs. Atlético Nacional

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín