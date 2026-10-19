Convocados de Atlético Nacional para partido contra Cúcuta; ¿jugará James Rodríguez?

Atlético Nacional marcha por buen camino de la mano de Lucas González en la Liga BetPlay 2026-II y ahora tendrá un nuevo reto este martes por la fecha 15, visitando al Cúcuta Deportivo, que lucha por no descender. Hay gran expectativa con la presencia de James Rodríguez en la ciudad que lo vio nacer.

Por eso, este lunes el director técnico del equipo 'verdolaga' destapó sus cartas y tuvo varias sorpresas en la convocatoria, aunque el '23' sí está, pero hay otras tres figuras del plantel que no fueron citadas para este encuentro en el estadio General Santander.

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Franco Armani, Edwin Cardona y Elías Cabrera tendrán un descanso dado por el DT Lucas González, pero James Rodríguez será el que lidere la ofensiva de Atlético Nacional, que actualmente está en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 26 puntos, dos menos que América, y de hecho, con dos duelos menos.

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Ya en cuanto a los lesionados, en el conjunto antioqueño informaron sobre el proceso de recuperación de Alfredo Morelos, Andrés Reyes, William Tesillo, Ian Carlo Poveda y Marlos Moreno, quienes aún no tienen en alta médica y no están a disposición.



Eso sí, a pesar de varias bajas y algunas ausencias por decisión técnica, Lucas González, además de James Rodríguez, tendrá a disposición a otros experimentados como Milton Casco, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Andrés Román, entre otros.

Convocados Atlético Nacional contra Cúcuta:

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Arqueros

44. Edimer Zea

25. Luis Marquínez

Defensas

3. Néider Parra

4. César Haydar

38. Jhan Carlos Moreno

6. Andrés Felipe Román

20. Milton Casco

33. Samuel Velásquez

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional. Foto: Getty Imágenes

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Mediocampistas

23. James David Rodríguez

8. Matheus Uribe

21. Jorman David Campuzano

26. Felipe Marín

31. Xavi Ríos

14. Elkin José Rivero

35. Matías Lozano

19. Juan Manuel Rengifo

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Delanteros

30. Kevin Parra

36. José Rafael Escorcia

13. Nicolás Santiago Rodríguez

39. Edwin Fernelis Echeverría

Presentamos nuestra lista de convocados y el reporte médico para viajar a Cúcuta, donde jugaremos por la fecha 15 de Liga. #VamosTodosJuntos pic.twitter.com/LMtAaoJPMf — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 19, 2026

Cúcuta vs Nacional, EN VIVO hora y dónde ver en TV el partido de Liga BetPlay 2026-II

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Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: General Santander (Cúcuta)

Árbitro: Ferney Trujillo

Transmisión: Win Sports +