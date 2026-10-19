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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Convocados de Atlético Nacional para partido contra Cúcuta; ¿jugará James Rodríguez?

Convocados de Atlético Nacional para partido contra Cúcuta; ¿jugará James Rodríguez?

Este martes el estadio General Santander se alista para este encuentro de la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II, con James Rodríguez visitando su ciudad natal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido de Atlético Nacional por la Liga BetPlay II-2026
Getty images

Atlético Nacional marcha por buen camino de la mano de Lucas González en la Liga BetPlay 2026-II y ahora tendrá un nuevo reto este martes por la fecha 15, visitando al Cúcuta Deportivo, que lucha por no descender. Hay gran expectativa con la presencia de James Rodríguez en la ciudad que lo vio nacer.

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Por eso, este lunes el director técnico del equipo 'verdolaga' destapó sus cartas y tuvo varias sorpresas en la convocatoria, aunque el '23' sí está, pero hay otras tres figuras del plantel que no fueron citadas para este encuentro en el estadio General Santander.

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Franco Armani, Edwin Cardona y Elías Cabrera tendrán un descanso dado por el DT Lucas González, pero James Rodríguez será el que lidere la ofensiva de Atlético Nacional, que actualmente está en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 26 puntos, dos menos que América, y de hecho, con dos duelos menos.

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Ya en cuanto a los lesionados, en el conjunto antioqueño informaron sobre el proceso de recuperación de Alfredo Morelos, Andrés Reyes, William Tesillo, Ian Carlo Poveda y Marlos Moreno, quienes aún no tienen en alta médica y no están a disposición.

Eso sí, a pesar de varias bajas y algunas ausencias por decisión técnica, Lucas González, además de James Rodríguez, tendrá a disposición a otros experimentados como Milton Casco, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Andrés Román, entre otros.

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Convocados Atlético Nacional contra Cúcuta:

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Arqueros
44. Edimer Zea
25. Luis Marquínez

Defensas
3. Néider Parra
4. César Haydar
38. Jhan Carlos Moreno
6. Andrés Felipe Román
20. Milton Casco
33. Samuel Velásquez

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
Foto: Getty Imágenes

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Mediocampistas
23. James David Rodríguez

8. Matheus Uribe
21. Jorman David Campuzano
26. Felipe Marín
31. Xavi Ríos
14. Elkin José Rivero
35. Matías Lozano
19. Juan Manuel Rengifo

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Delanteros
30. Kevin Parra
36. José Rafael Escorcia
13. Nicolás Santiago Rodríguez
39. Edwin Fernelis Echeverría

Cúcuta vs Nacional, EN VIVO hora y dónde ver en TV el partido de Liga BetPlay 2026-II

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Fecha: martes 20 de octubre
Hora: 6:30 p.m.
Estadio: General Santander (Cúcuta)
Árbitro: Ferney Trujillo
Transmisión: Win Sports +

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