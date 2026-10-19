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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jorge Carrascal por fin le encontraron el lugar para brillar en Flamengo; Jardim tuvo la clave

A Jorge Carrascal por fin le encontraron el lugar para brillar en Flamengo; Jardim tuvo la clave

El cartagenero viene siendo figura del Flamengo, tanto en el Brasileirao, como en la Copa Libertadores, y todo de la mano del director técnico del equipo de Río de Janeiro. Elogios de todo lado.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Jorge Carrascal Flamengo
Jorge Carrascal, futbolista colombiano del Flamengo
Flamengo Oficial

Jorge Carrascal ha logrado hacer olvidar la ausencia de una de las máximas estrellas de Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, quien está lesionado. El colombiano, a punta de calidad, velocidad, regates, pases y goles se ganó la confianza del técnico Leonardo Jardim, y se ha consolidado como una de las figuras del equipo brasileño, que está luchando en el Brasileirao y la Copa Libertadores.

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Y luego de una semana en la que destacó en el empate 0-0 entre el 'mengao' y Estudiantes de La Plata, y en el 0-3 frente al Bahía, en el campeonato local, el domingo, el DT volvió a referirse y a elogiarlo, por las variantes que le da al equipo.

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De entrada Jardim no dudó en resaltar que "Jorge Carrascal ha tenido una buena temporada. Siempre ha jugado por la banda derecha y ha rendido muy bien. Hoy jugó por dentro. Provocó el penalti, pero también entró Paquetá, y acabó marcando un gol. Cuando todo va bien, todos están contentos y con una sonrisa".

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Seguido a eso, el estratega portugués explicó que el cartagenero "es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Fue importante, entró al partido y marcó un gol. Nos ayudamos entre nosotros, algunos juegan hoy, otros mañana. Es nuestra idea colectiva. Creo en toda la plantilla y en que todos pueden aportar", dejando claro que aunque le tocó reemplazar a un jugador de experiencia y mucha calidad como De Arrascaeta, ha logrado responder a la confianza.

Ya sobre las características de Jorge Carrascal, a diferencia de Lucas Paquetá, puntualizó en que el colombiano "es quizás el mejor buscando el juego interior de espaldas a la portería, girando y desmarcándose", y que por eso el brasileño no logró destacar en esa posición, algo que si consiguió el de nuestro país.

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Por el momento, este jueves 22 de octubre, desde las 7:30 p.m. (hora colombiana), buscará aportar y ser figura en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2026, contra Estudiantes de La Plata, en el estadio Maracaná, para volver a disputar la final del certamen internacional de Conmebol, que ya ganó la temporada pasada.

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En cuanto al Brasileirao, el Flamengo está líder con 67 puntos, solamente uno más que el Palmeiras, de Jhon Arias, esto luego de 31 fechas disputadas en el campeonato de ese país.

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